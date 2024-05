Esteban Ocon péntek este közleményt adott ki, amiből kiderül, hogy az online térben folyamatosan zaklatják a monacói versenybaleset óta. Monacóban az Alpine két versenyzője, Esteban Ocon és Pierre Gasly ütköztek, ami után Ocon öthelyes rajtbüntetést kapott a kanadai futamra. A csapatfőnök, Bruno Famin később elmondta, lesz következménye az ütközésnek, sokan arra gondoltak, hogy Ocon nem indulhat majd Kanadában, de a pilóta megerősítette, hogy készül a futamra.

"Korábban Sergio Pérez és Fernando Alonso is keményen kritizálta őt a csapaton belüli agressziója és ütközései miatt, ahogy most Gasly is. Ez Estebannak nagyon sokba fog kerülni, hiszen egyetlen élcsapat sem látja szívesen az effajta mentalitást, sőt, talán egyetlen csapat sem" - mondta Brundle az Alpine versenyzőjével kapcsolatban később.

Esteban Ocon úgy készül, hogy ott lesz majd Kanadában

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Ocon elmondta, sok támogató üzenetet kapott, de sokan zaklatták, ami miatt nagyon szomorú, de állítása szerint nem véletlenül indult 140 nagydíjon már, hiszen kemény versenyzőnek tartja magát, így nem meglepő, hogy vannak incidensek körülötte, de ez igaz a többi pilótára is.

Esteban Ocon elmondta, előfordul, hogy a csapattársak a pályán közel kerülnek egymáshoz és a baleset is benne van a pakliban. „Elkövettem hibákat, nem vagyunk robotok, sportolók vagyunk, akik minden nap a határaikat feszegetik, hogy az álmaikat kergessék, azaz, hogy futamokat nyerjenek. Az F1 olyan sport, amiben az érzelmek nagyon magasra törnek és mindenki nagyon szenvedélyes” – írta Ocon, aki elmondása szerint ezt minden hétvégén megtapasztalja a negatív és a pozitív részeivel egyaránt.

Ocon szerint mindenkinek vannak egyéni ambíciói, de az F1 csapatsport, ő pedig mindig követte az utasításokat és az előírásokat. Ocon vállalta a felelősséget a balesetért, és elmondta, tiszteli a csapattársát, akivel profi módon dolgoznak együtt.

A 2024-es Forma-1-es szezon június 7. és 9. között a Kanadai Nagydíjjal folytatódik. Nyolc versenyhétvége után a 169 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 113 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.