A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nyilvánosan kijelentette, hogy Verstappent szeretné leigazolni Lewis Hamilton helyére a következő szezonban.

Helmut Marko segítene Max Verstappennek, ha távozni akarna

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Erre pedig talán van is némi esélye a Red Bullnál meglévő belső feszültségek miatt, még úgy is, ha a bikásoknál a legtöbben váltig állítják, hogy Verstappen nem megy sehová. Az év korábbi részében azonban kiderült, hogy az elmúlt télen Verstappen és Marko titokban egymáshoz kötötte a Red Bull-os maradását, ami azt jelenti, hogy ha például Marko távozna az istállótól, akkor Verstappen is kiléphetne az egyébként 2028 végéig szóló kontraktusából.

Helmut Marko kész segíteni Max Verstappennek

A brit BBC-re hivatkozva a Motorsport pedig most arról számolt be, hogy Marko biztosan nem állna a holland útjába, ha ő úgy döntene, nem akar maradni jelenlegi csapatánál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ha Verstappen el szeretne igazolni, akkor Marko vélhetően felmondana a Red Bullnál, megnyitva az utat a pilóta korai távozása előtt.

Ennek ellenére azonban úgy tudni, a 2025-ös távozás egyelőre még nincs terítéken, 2026 kapcsán azonban már több a kérdés, mivel a Verstappen-tábor állítólag továbbra sincs teljesen meggyőződve arról, hogy a Red Bull versenyképes erőforrást tud majd gyártani az új szabályrendszerben.

Emellett pedig ott van még a kérdés, hogy Adrian Newey távozása után vajon mennyire gyengül meg az alakulat, ahonnan állítólag többen is távozni akarnak a következő időszakban. Ezek mindig fontos szempontok lehetnek Verstappen jövője kapcsán, de ha hihetünk a fentebb említett jelentésnek, akkor a háromszoros bajnok a következő szezonban még nem megy sehová.

Christian Horner csapatfőnök eközben nemrég egy másik fontos részletet is elárult Verstappen kontraktusát illetően.

Úgy tudni, hogy Verstappennek van a szerződésében egy olyan záradék, mely szerint ha Helmut Marko távozik, akkor ő is szabadon távozhat, a csapatfőnök Christian Hornert pedig arról kérdezték, Newey-ra vonatkozó záradék is van-e a holland kontraktusában:

„Max szerződése bizalmas marad, de nincsenek benne olyan záradékok, amelyek bármilyen módon összekötnék Adriant Maxszal.

Jó kapcsolatot ápoltak egymással az évek folyamán, ahogy a korábbi versenyzőink is. De Max megérti, hogy volt egy tervezési folyamat, és ez nem csak egy szimpla térdcsapás – a struktúra nem fog változni azzal, hogy Adrian távozik.”

