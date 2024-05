A kiscsapatok lobbija után az F1 Bizottsága nemrég a pontrendszer átalakításáról folytatott egyeztetéseket. Felmerült, hogy jövőre már nem a legjobb 10, hanem a legjobb 12 versenyző kap pontot, a 8. helytől lefelé pedig a mostaninál több egységet osztanának ki.

Átalakíthatják a pontrendszert az F1-ben

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

A múlt hétvégi Miami Nagydíj helyszínén viszont kiderült, most épp egy új javaslatról értekeznek az érintettek, mégpedig arról, hogy minden versenyzőnek pontokat osszanak-e a következő idénytől kezdődően - írja az F1vilag.

“Azt gondolom, van értelme a pontozás átalakításának, de voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogy merrefelé is induljunk el? A 12., a 14., a 16. helyig? Vagy minden autónak adjunk pontokat”

– fogalmazott James Vowles, a Williams csapatfőnöke. Hozzátette, nagyon jó értekezést folytattak a témában az F1 Bizottságán belül, a terem nagyjából egyetértett abban, hogy csináljanak valami olyat, ami jó a sportnak. "Viszont hadd használjuk fel az időt arra, hogy jól csináljuk, és csak egyszer legyen szükség rá!”

Minden versenyző pontot kaphat?

Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke rámutatott, az F1 nézőközönsége az elmúlt években átalakult, ezért abszolút rendjén van az, hogy megfontolják a pontrendszer radikálisabb átalakítását is.

“Azt gondolom, meg kell vizsgálni a rendszert” – mondta. - Új szurkolóbázisunk is van most. Nem vagyunk már annyira puristák, mint amilyenek sok évig voltunk. Azt gondolom, tényleg ideje megnézni ezt a dolgot. Azt gondolom, mindig kellene lennie valaminek, amiért lehet harcolni, bárhol is legyünk a mezőnyben." Hozzátette, remek konszenzus volt az F1 Bizottságán belül, amikor azt mondták, hogy módosítani akarnak rajta, de nem szabad elsietni, mivel nem szeretnének később újra módosítani rajta. "Szóval szerintem fontos, hogy jól átgondoljuk, és aztán legközelebb megvitatjuk a következő javaslatokat.”

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown szerint teljesen észszerű az is, hogy minden versenyző pontot kapjon, noha sokak szerint ezzel elértéktelenedne az F1-es pontszerzés.

„Azt gondolom, hogy mindegyik érv érvényes lehet” – fogalmazott az amerikai szakember. - Nyilvánvalóan ez egy jelentős átalakítást jelentene. Azt hiszem, amint képbe kerülnek a pontok, minden előzés sokkal fontosabbá válik.

Néha az autók kiállnak, hogy megóvják a versenygépek egyes részeit, csökkentsék a kopást és az elhasználódást, mert ponton kívül vannak. Ez kiküszöbölné ezt. Ha egy gyorsabb autó hátrakerül, minden előzés számít. Úgy gondolom, hogy az egész mezőnyre ki lehetne terjeszteni – és biztosan nem kevesebb, mint 12 autóra.

De ahogy James is említette, egyszer kell megváltoztatni, és ezt állapítottuk meg az FIA Bizottságában: végezzünk egy felülvizsgálatot. Azt gondolom, hogy minden csapat ugyanazon a véleményen volt, hogy a pontok kiterjesztése jó ötlet.”

