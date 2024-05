Élő közvetítés

Verstappen furcsa hibája után jöhet a fordulat az F1-es Miami Nagydíjon - élő GPHírek Vágólapra másolva!

Cikkünk folyamatosan frissül

Az 57 körös futammal zárul a 2024-es F1-szezon második sprinthétvégéje. A Miami Nagydíj az elmúlt két évben és a mostani versenyhétvégén is Max Verstappenről szólt eddig, noha az elmúlt két napon több problémája is akadt az autójával. Így aztán a versenyen csapattársa, Sergio Pérez, továbbá a Ferrari és a McLaren is meglepheti a holland világbajnokot Floridában.

Kövesse velünk az F1 Miami Nagydíj futamának eseményeit!

Piastri megrémített a McLarent Piastri és Ricciardo kezdtek csatázni az 52. körben, a két versenyző ki híján balesetet csinál. A McLaren a csapatrádión megmondta Piastrinak, hogy maradjon veszteg, mert Norris vezet, ezért senkinek nem hiányzik egy újabb biztonsági autós fázis egy esetleges baleset miatt. Norris nem lassít Az 50. körben járunk, Norris már 5,8 másdoperccel vezet Verstappen előtt. Lesz folytatása Sainz és Piastri összecsapásának A két pilóta koccanását a verseny után fogják vizsgálni. Piastri jelenleg a 17. helyen áll, Sainz pedig a negyedik. Alonso kifárasztotta A 49. körben Alonso kifárasztotta Ocont, és már a 9. helyen autózik. Ocon és Alonso csatája A legutóbbi két körben az Alpine pilótája, Esteban Ocon csatázik Fernando Alonsóval a 10. helyért. A spanyol legendája folyamatosan támad, de Ocon egyelőre remekül védekezik. Norris nagyon nyomja A 45. körben vagyunk. Norris már 4,5 másodperccel vezet Verstappen előtt. Eljött Norris ideje? Lando Norris eddig 15-ször elhatott dobogón, de futamot még nem tudott nyerni

Fotó: AFP Norris magabiztosan az élen A McLaren versenyzője már közel 3,5 másodperccel vezet Verstappen előtt. Piastri a boxban Piastri kocsiján le kellett cserélni az első szárnyat, így be kellett jönnie a boxba, és csak az utolsó helyre térhetett vissza. Piastri kocsija megsérült? A Sainz elleni incidens után megsérült Piastri kocsija, így Hamilton és Pérez is megelőzték a McLaren pilótáját. Sainz és Piastri ütközése A 40. körben a Ferrari spanyol pilótája agresszívan megelőzte Piastrit, azonban a két autó összeért, így lehet, hogy lesz még folytatása a dolognak. Verstappen panaszkodik A második helyen autózó holland panaszkodott a csapatrádión, hogy nehezen bírja fordulásra az utót. Verstappen elégedetlen a gumikkal. Hamilton megérkezett Pérezre A Mercedes brit pilótája most a hatodik helyen autózó Sergio Pérezt támadja. Meglesz Norris első futamgyőzelme? A 36. körben a McLaren versenyzője már 2 másodőperc előnnyel vezet Verstappen előtt. Hamilton is jön fel A hétszeres világbajnok Cunodát előzte meg a belső íven, és már a hetedik helyen autózik. Sainz és Piastri csatája A 34. körben Sainz próbálta megelőzni a negyedik Piastrit, a két autó összeért, végül Sainz nem járt sikerrel. Norris elhúzott A McLaren pilótája már egy másodperccel előzi meg a vb-címvédő Verstappent. Verstappen támad A biztonsági autó kiállása után Verstappen azonnal támadni kezdta az élen autózó Norrist, de a brit pilóta remek védekezéssel megtartotta a pozícióját. A holland mögött pedig Leclerc is érkezik. Folytatódik a verseny Kiállít a biztonsági autó, folytatódik a verseny. Körözget a Safety Car A 32. körben járunk, még mindig körözget a biztonsági autó. Magnussen büntetést kapott Magnussen a Sargeanttel való ütközése miatt 10 másodperces büntetést kapott. Bakizott a biztonsági autó Megszokásból Verstappen elé ment ki a biztonsági autó, azzal nem kalkuláltak, hogy nem ő vezeti a versenyt, hanem Lando Norris. A sorrend: Norris az élen, Verstappen a második, Leclerc a harmadik, Piastri a negyedik, Sainz pedig az ötödik. Biztonsági autó Magnussen és Sargeant összakadtak, majd mindketten kicsúsztak a pályáról, miattuk most sárga zászló van érvényben, ennek pedig az élen autózó Lando Norris lehet a nyertes, akit azonnal ki is hívtak a boxba kerékcserére. Norris az élen A 28. körben Piastri kijött kerékcserére, így most Lando Norris került az élre. Verstappen kerékcseréje A világbajnoki címvédő kerékcseréje

Fotó: AFP A sorrend Piastri az élen, mögötte Sainz, Norris a harmadik, Verstappen pedig a negyedik helyen autózik. Piastri az élen A 24. körben Verstappen is kiállt kerékcserére, így most Oscar Piastri autózik az élen. A holland a negyedik helyre jött vissza. Virtuális biztonsági autó Verstappen "balesete" miatt éppen virtuális biztonsági autó van a pályán, többen ki is jöttek kereket cserélni. Verstappen hibája Az éllovas holland pilóta megcsúszott, így le kellett vágnia egy kanyart és a jobb első szárnya is kapott egy kemény ütést. Leclerc jön fel A 22. körben a Ferrari pilótája már az 5. helyen autózik. Leclerc a boxban A 20. körben a monacói pilóta kijött kerékcserére, neki is 1,9 tized alatt cserélték a kerekeit. A hatodik helyre jött vissza. Norris ráküldték Sainzra A csapatrádión közölték Norrisszal, hogy nyugodtan kezdje támadni Sainzot. Pérez a boxban A mexikói pilóta kijött a boxba, 1,9 másodperc alatt cserélték le a kerekeit. Pérez a 10. helyre jött vissza. Verstappen továbbra is az élen A háromszor világbajnok holland pilóta továbbra is zavartalanul autózik az élen. Ami mögötte történik, az jelenleg sokkal izgalmasabb. Megoldódott Leclerc problémája? A 15. körben a Ferrari monacói pilótája autózta a leggyorsabb kört. Erős a McLaren Látszik, hogy egyre jobb a McLaren versenytempója. Norris hamarosan meg fogja előzni Pérezt. Pérez újabb hibája A mexikói pilóta lecsúszott az ívről a belső egyenesben, így Norris egyre jobban feljött a nyakára. Újabb kerékcserék A 13. körben Hülkenberg és Gasly is mergérkeztek a boxba a kerékcserére. Albon váltott Alex Albon kijött a boxba és kemény keverékre váltott a 12. körben. Hamilton előzése A 10. körben Lewis Hamilton a belső egyenes féktávján visszaelőzte Hülkenberget. Verstappen az élen Az nyolcadik körben járunk, Verstappennek már több, mint 2,5 másodperc előnye van a második Piastri mögött. Leclerc bajban van A monacói pilóta autója folyamatosan csúszkál. Piastri már megelőzte, most pedig a csapattársa, Carlos Sainz is megérkezett a nyakára. Piastri a második helyen A McLaren pilóta körbeuatózta Leclerc Ferrariját, így az ötödök kör elején már Piastri van a második helyen. 4. kör: Sainz lassan támadhat Leclerc jelenleg a második helyen autózik, de Piastri egyre közelebb van hozzá, mögötte pedig érkezik a Ferrari másik pilótája, Carlos Sainz itt. Itt hamarosan óriási harc lesz közöttük. Piastrié a leggyorsabb kör A McLaren pilótája a remek rajt után sem lassított, övé a leggyorsabb kör. Hamilton lendületet vesztett Az első körben Hülkenberg előzte meg Lewis Hamiltont, így a hétszeres világbajnok csak a nyolcadik helyen autózik. Elrajtolt a Miami Nagydíj Verstappen remekül kapta el a rajtot, Pérez azonban kisodródott a pályáról, ezzel pedig pozíciót vesztett. Lecrelc maradt a második helyen, Piastri viszont egy remek rajttal feljött a harmadik helyre. Elindult a felvezetőkör A pilóták melegítik a gumikat, hamarosan kezdődik a Miami Nagydíj. Gumiválasztás: Hamilton, Alonso, Magnussen és Ricciardo keményeken, Bottas lágyakon, a többiek közepeseken rajtolnak. Versteppen rekordja A Forma-1 történetében eddig csak három versenyzőnek sikerült egy világbajnoki idényben az első hat fordulón sorozatban pole pozíciót szerezni: Ayrton Sennának 1988-ban, Nigel Mansellnek 1992-ben és Alain Prostnak 1993-ban. Hozzájuk csatlakozott most Verstappen, aki az idén minden időmérőn első lett. Mutatjuk az időjárási viszonyokat 29 fokos a levegő, 46 fokos az aszfalt, száraz idő van Miamiban. Egykiállásos taktika? A Pirelli szerint erre kell számítani, az optimális stratégia a kemény-közepes vagy a közepes-kemény lehet. Hamarosan meglátjuk, ki milyen gumikeveréket választott a rajtnál. Newey távozása, Ed Sheeran hányingere Adrian Newey megszólalt a távozásáról, George Russell pedig megautóztatta az énekes Ed Sheerant. A rajtsorrend Tavaly mind a 20 pilóta célba ért az 57 körös Miami Nagydíj végén. Az idei rajtsorrend: Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Hülkenberg, Cunoda,

Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Alonso, Bottas, Sargeant, Magnussen, Csou, Ricciardo. Norris az első pontjait szerezheti Verstappen két éve a harmadik, tavaly pedig a kilencedik helyről tudta megnyerni a floridai versenyt, az idei sprintfutamon pedig rajt-cél győzelmet aratott, így eddig veretlen, ami a Miami Nagydíjak versenyeit illeti. Norris és Cunoda ellenben az eddigi két miami főfutama közül egyiken sem szerzett pontot, ráadásul a szombati sprinten sem zártak a legjobb nyolcban. Legyőzhető-e Max Verstappen? Köszöntjük Olvasóinkat az F1-es Miami Nagydíj élő közvetítésében! Max Verstappen indulhat az élről, de több problémával is küzdött a holland világbajnok a hétvége eddigi részében, így csapattársa, Sergio Pérez, továbbá a Ferrari és a McLaren pilótái is meglephetik őt a futamon.