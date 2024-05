Adrian Newey nemrég jelentette be, hogy 2025 elején távozik a Red Bull csapatától. Az F1 legsikeresebb tervezője 19 év után hagyja ott a címvédő F1-es csapatot, a hírek szerint pedig a távozás feltételei alapján szabadon vállalhat munkát más csapatoknál.

Adrian Newey a Ferrarinál folytatja F1-es karrierjét

Fotó: NurPhoto via AFP

Bár a bejelentés után felmerült, hogy szünetet tart a sztártervező, de a Ferrarival, az Aston Martinnal és a McLarennel is hírbe hozták. Sajtóhírek szerint azonban úgy tűnik, eldőlt a sorsa. A The Daily Mail című brit lap olasz forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Adrian Newey megállapodott a Ferrarival, sőt a szerződéskötés talán már meg is történt. Newey így együtt dolgozhat a jövőben a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal, aki a szezon elején jelentette be, hogy szintén a maranellói csapathoz igazol az idei szezon végén.

A 65 éves szakember kissé váratlant döntésében állítólag szerepet játszottak a Red Bull csapatánál törtét belső problémák és a Christian Horner csapatfőnök körüli botrány.

Newey az idei szezonban még jelen lesz néhány nagydíjon, korlátozottan lesz szerepe az F1-es csapat munkáira vonatkozóan.