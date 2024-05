A Miami Nagydíjon élete első Forma-1-es futamgyőzelmét arató Lando Norris nem mindennapi gyakorlatokkal edzi a nyakizmait. Ez nem véletlen, hiszen a pilóták nyaka komoly terhelést kap az autóban, akár 5-6 G-s erőhatások is érhetik a pilótákat, akiknek a nagy megterhelés mellett is pontosan kell manőverezniük. A The Sun információi szerint a brit versenyző minden második nap tart nyakedzést, ami elsősorban abból áll, hogy egy többkilós hámot csatol a fejére, és ellen kell tartania, miközben egy hevederen keresztül húzzák.

Lando Norris mindent megtesz, hogy formában legyen

Fotó: NurPhoto via AFP

Természetesen a kardió sem maradhat ki Norris edzésprogramjából. A 24 éves pilóta napi szinten fut, kerékpározik és úszik, hogy javítsa az állóképességét és a lehető legjobb formában legyen, és csupán egyetlen szabadnapot enged meg magának. Ezek közül Norris a biciklizést kedveli a leginkább.

Norris edzésrutinjában olyan alapgyakorlatok is vannak mint a fekvőtámasz, fekvenyomás, deszkán való egyensúlyozás vagy a súlyzós gyakorlatok, amikkel a kar- és vállizmokat erősíti. A karizmok fejlesztés azért is fontos, mivel a nagy sebességgel bevett kanyaroknál extra erő nehezedik a pilótára, nem beszélve arról, hogy a fékpedál lenyomása akár 150 kg-os erőt is igényelhet.

Levezetés gyanánt Norris krioterápiát tart, amely során gyakran rövid időre (nagyjából három perc) mínusz 110 fokos kamrában didereg. A krioterápia javítja az izmok regenerálódását és hatékonyan csillapítja a fájdalmat ízületi károsodás esetén.

Norris nemrég a közösségi oldalán is megmutatta, milyen keményen edzi a nyakát. Az extrém nyakedzés láthatóan fájdalmakkal is járt a fiatal brit pilóta szempontjából, akinek a személyi edzője volt segítségére.

Azonban a Second Nature társalapítója, Mike Gibbs úgy véli, hosszú távon nem fenntartó ez a brutális edzés.

"Fontos megjegyezni, hogy a mindennapos intenzív edzések hosszú távon nem fenntarthatóak, és végső soron nem segítik elő az egészséges életmód egyensúlyát. A pihenőnapok elengedhetetlen részét képezik az edzési rutinnak, hogy lehetővé tegyék az izomzat regenerálódását és fejlődését. A Forma-1 egy hihetetlen sport, minden pilóta előtt le a kalappal az étrendjük és az intenzív edzésrutinjuk miatt".