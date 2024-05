A McLaren hanyatlása akkor kezdődött, hogy 2014-ben bevezették a Forma-1-ben a turbó-hibrid szabályozású autókat, ennek következtében a wokingi alakult a középmezőnyben találta magát. Az utóbbi hetekben azonban elképesztő formában autóznak a McLaren pilótái, Lando Norris május elején Miamiban megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét, mellette pedig már háromszor is dobogóra állhatott a brit pilóta, míg Monacóban a második helyen végző Oscar Piastrinak volt esélye a futamgyőzelemre.

Norris nemrég elmondta, hogy biztos benne, hogy a McLaren jövőre világbajnoki címért fog harcolni, a brit pilótához pedig csatlakozott a honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is, aki szépeket mondott egykori csapatáról.

Lando Norris remekel az idei szezonban

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Hamilton 2007 és 2012 között a McLarennél versenyzett, az első világbajnoki címét pont a wokingi istálló pilótájaként nyerte még 2008-ban.

Szerintem Norris és Piastri nagyon jó munkát végeznek. Utóbbinak nem mindig volt szerencséje az az elmúlt versenyeken. Nagyon izgatott vagyok, hogy láthatom ahogy mindketten fejlődnek, de leginkább a McLaren miatt vagyok az, mert újra az élmezőnyben láthatjuk őket. Ez megmelengeti a szívemet, mert nagyon sokáig voltam ott

– idézi a RacingNews365 a Mercedes pilótáját, aki bízik benne, hogy saját csapata is fejlődni fog a szezon folytatásában.

„Remélem, mi is közelebb kerülhetünk. A McLaren most megmutatta, hogy lehet csökkenteni a különbségeket, fel lehet zárkózni, ha jó munkát végzel. Mindannyiunkat inspirálnak arra, hogy mi is így tegyünk” – folytatta Hamilton, aki az elmúlt két évben folyamatosan küszködik a versenytempójával, a legutóbbi futamgyőzelmét pedig 2021-ben aratta.

Hamilton szerint nincs realitása az idei futamgyőzelmének

Fotó: NurPhoto via AFP/Xavier Bonilla/NurPhoto

A 39 éves pilóta a szezon végén távozik a Mercedestől, és Charles Leclerc csapattársa lesz a Ferrarinál. Arra a kérdésre, hogy az idei futamgyőzelem reális lehetőség-e, Hamilton azt válaszolta:

Ez az, amiért dolgozunk, de ez nem reális. Nem tudom, hogyan alakul az év, hiszen előfordulhat, hogy máspk nem fejlődnek majd, nekünk viszont sikerül fejlődnünk. De az is lehet, hogy mások is ugyanolyan ütemben fognak fejlődni, mint mi.

Nincs kristálygömböm, így fogalmam sincs, hogyan fog végződni az év. De remekül dolgozunk együtt, továbbra is koncentráltak és motiváltak vagyunk, ez pedig inspirál a jövőre nézve” – tette hozzá a hétszeres világbajnok brit pilóta.