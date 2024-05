Az IndyCar 2024-es szezonja március 10-én, a floridai St. Petersburg városában rajtolt el egy 100 körös versennyel. A futamot a Team Penske Chevrolet-val versenyző pilótája, Josef Newgarden nyerte a McLarennel rajthoz álló Pato O'Ward és saját csapattársa, Scott McLaughlin előtt. Másfél hónappal később, április végén egy közlemény jelent meg a sorozat hivatalos oldalán, miszerint a döntésük értelmében kizárják a St. Petersburg-i verseny győztesét, Newgardent és csapattársát, McLaughlint, így az F1-es tesztpilóta, O'Ward kapta meg az első helyet. Az indoklás alapján a Penske mindkét versenyzője az úgynevezett push-to-pass szabályt szegte meg.

Hat hét után vették el Newgarden győzelmét az IndyCar szezonnyitójáról

Fotó: NurPhoto via AFP/Amy Lemus/NurPhoto

A push-to-pass egy olyan motorteljesítmény-növelő rendszer, amely lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy egy, a Forma-1-ben korábban használt KERS-szerű hibrid gyorsítórendszert aktiváljanak – de csak a pálya bizonyos részein, bizonyos feltételekkel. A Penske csapat harmadik pilótája, Will Power is hasonló szabályt szegett meg, amiért már a St. Petersburg-i futam közben 10 másodperces időbüntetést osztottak ki számára, majd 10 pontos levonást is kapott. Ám míg Power a push-to-pass használatával nem tett szert előnyre, addig Newgarden és McLaughlin igen. Az IndyCar továbbá 25 ezer dolláros pénzbírsággal is sújtotta a Team Penske mindhárom versenyzőjét, és elvette a szezonnyitóhoz kapcsolódó összes pénzdíjukat is.

A Team Penske négy kulcsembere sem lesz ott a következő két IndyCar-futamon

A St. Petersburg-i állomás óta már további három helyszínen rendeztek IndyCar-futamot, a mostani hétvégén pedig Indiana következik, ahol előbb a Sonsio Grand Prix-re kerül sor, majd két hét múlva a hagyományos Indy 500 verseny következik ugyanitt. A Team Penske keddi közleménye alapján azonban – miután Roger Penske tulajdonos belső vizsgálatot indított –

a két indianai nagydíjon a csapat négy munkavállalója sem lesz jelen,

ugyanis Luke Mason versenymérnököt, Robbie Atkinson vezető adatmérnököt, Ron Ruzewski ügyvezető igazgatót és Tim Cindric elnököt is felfüggesztették két futamra, ugyanis szerintük ők tartoznak felelősséggel a történtekért.

Roger Penske (balra) belső vizsgálata szigorú eredményre vezetett

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/ picture alliance / HOCH ZWEI

Cindric el is ismerte a felelősségét, Penske pedig a szurkolóktól és a szponzoroktól kért elnézést az elkövetett szabálytalanságokért.

A Colton Herta által vezetett összetettben Power a 2., McLaughlin a 9., Newgarden pedig a 15. helyen áll a májusi versenyhétvégéket megelőzően.

