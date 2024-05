A hétvégi Forma-1-es Miami Nagydíj megnyerésével Lando Norris 15 dobogós helyezés után megszerezte az első futamgyőzelmét az F1-ben. A McLaren brit pilótájának sikere után rengeteg gratulációt kapott, ám a feltételezhető barátnője, Margarida Corceiro még nem reagált a sikerre. Norris korábban a szintén portugál modell Luisinha Oliveirával járt, majd 2022 végén a McLaren pilótája a közösségi oldalon jelentette be a szakításukat. Azóta a brit versenyzőnek nincs hivatalos kapcsolata, de már tavaly is Corceiróval látták együtt őt, és az idei Monte-Carlo Masters tenisztorna döntőjén is együtt bukkantak fel a lelátón a portugál szépséggel.

Margarida Corceiro korábban Joao Félix párja volt, most úgy tűnik, Lando Norris barátnője

Fotó: instagram.com/magui_corceiro

Margarida Corceiro nem gratulált Lando Norris sikeréhez, csak a pilóta bejegyzésére reagált

A modellként és színésznőként is dolgozó, 21 éves Margarida Corceiro majdnem 1,8 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában, és sokan azt várták, hogy Norris bravúros futamgyőzelme után ő is nyilvánosan gratulál a brit pilótának, ám cikkünk megjelenéséig ez nem történt meg, csupán Norris több Instagram-bejegyzésére adott reakciót, ez pedig több rajongójában is kérdéseket vetett fel.

A portugál szépség korábban honfitársával, Joao Félix labdarúgóval járt, aki játszott a Benficában, az Atlético Madridban és a Chelsea-ben is, jelenleg pedig a Barcelonában futballozik. A pár együtt mutatkozott a katari futball-világbajnokságon is, ahol Portugália a negyeddöntős fordulóig jutott, kettejük kapcsolata azonban 2023 májusában ért véget.

