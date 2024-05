Mindössze 725 ezredmásodperc döntött Max Verstappen és Lando Norris között a vasárnapi Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon.

Max Verstappen nehéz pillanatokat élt át Imolában

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Bár a McLaren brit versenyzője rohamléptekben zárkózott fel a 63 körös verseny utolsó szakaszában, csak megközelíteni tudta a háromszoros világbajnokot, támadásra és előzésre már nem maradt ideje.

Max Verstappen teljesen kikészült Imolában

Norris a leintés után azt hangoztatta, még egy-két körre lett volna szüksége ahhoz, hogy elkapja ellenfelét, de Verstappen sem titkolta, megviselte őt a verseny, és nemcsak a befutó, hanem az imolai pálya egyenetlen aszfaltja miatt is - írja a Vezess.

„Őszinte leszek: összezúztak a buckák” – idézte Verstappent a RacingNews365.com. „Mindenem fáj, de főleg a hátam.” Hozzátette, nem is annyira a fizikai oldalról van szó, elég hepehupás a pálya.

"Körülbelül 20 kör után már nem igazán éreztem a hátamat, úgyhogy alig várom, hogy befeküdjek az ágyba, esetleg bevegyek néhány fájdalomcsillapítót, és megmasszírozzanak” – mondta Verstappen.

Verstappen az eddigi hét futamból ötöt nyert meg, amivel már 48 pont az előnye a bajnokságban Charles Leclerc-rel szemben. Ennek ellenére a Red Bull pilótája úgy véli, a csapat idei szezonja közel sem annyira sétagalopp, mint amilyen a tavalyi volt.

„Általánosságban véve nagyon jó autót építettünk az idei évre, de valamilyen oknál fogva nem vagyunk ott a szeren a hétvége elejétől. Rendszerint az időmérő edzésre normalizálódik a helyzet, de az is előfordul, hogy még a versenyen sem tudjuk a legjobb formánkat hozni. Most is a kemény gumikon nem mentünk optimálisan. Egyszerűen nem éreztem azt, hogy bármikor működtek volna a gumik az autón, amit ki kell elemeznünk” – mélyedt bele a részletekbe a 26 éves holland.

A címvédő azt is kiemelte, érzik a McLaren és a Ferrari közeledését. Szerinte egyértelmű, hogy a körülöttük lévő csapatok zárkóznak fel rájuk, nagyon jó munkát végeznek.

"Emiatt nekünk is muszáj fejlesztenünk” – zárta a szavait.

