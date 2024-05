A floridai, utcai pályán rendezett Forma-1-es sprintidőmérő és a sprintfutam után a szombati kvalifikáció is Max Verstappen győzelmével zárult, így először indulhatott az élről a Miami Nagydíj 57 körös futamán, amelyet az elmúlt két szezonban a harmadik és a kilencedik helyről is meg tudott nyerni a holland. Az időmérő első nyolc helyén záró pilóta közepes keverékű gumikon rajtolt, de a legjobb tizennégyből is csak Lewis Hamilton döntött más (kemény abroncsok) mellett. Verstappent a két Ferrari, Charles Leclerc és Carlos Sainz próbálta megelőzni a startnál, de végül a háromszoros világbajnok nagyobb gond nélkül megőrizte az első helyet. Az első kanyart elfékező Sergio Pérez viszont centimétereken múlt, hogy kiüsse a Red Bull-os csapattársát, de végül az ötödik helyre visszaeső mexikói nem ütközött senkivel. A legjobb rajtot Oscar Piastri kapta el, aki a harmadik helyre lépett előre, mellette pedig a két Alpine csatájáról szólt az első kör.

A Miami Nagydíj rajtja után Pérez veszélyeztette Verstappen autóját

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Piastri az ötödik körben Leclerc mellett is elment, így a McLaren ausztrál versenyzője már a második helyen haladt, és igyekezett el is lépni a monacói riválistól. A folytatásban Nico Hülkenberg és Lewis Hamilton vívott nagy csatát a hetedik pozícióért, rajtuk kívül csak a két Ferrari volt egymáshoz képest másodpercen belül a pontszerző helyeken. Hülkenberget végül Hamilton, majd a szintén mercedeses George Russell is megelőzte, mielőtt a 13. körben a top tízből elsőként a német a bokszutcába hajtott kerékcserére.

A táv negyedéhez érve Lando Norris Pérezt támadta, Leclerc pedig Piastri nyakára érkezett meg, ám végül változatlan volt a sorrend, amikor az élmezőny is elkezdte a bokszkiállásokat a 18. körben Pérez révén. A mexikóit Leclerc követte, a két McLaren viszont nem reagált a közvetlen riválisok kerékcseréire.

Oscar Piastri remekül kezdte a futamot, de végül nem sikerült jól számára a Miami Nagydíj

Fotó: Giorgio Viera / POOL / AFP

Verstappen VSC-fázist okozott a Miami Nagydíj során

A 23. körben váratlan módon virtuális biztonsági autós fázisra volt szükség, miután Verstappen senkitől sem zavartatva átvágta a sikánt a 15-ös kanyarnál, és eltalált egy jelzőbóját, amely a pálya közepére repült. A holland autója végül nem sérült meg, és a VSC-fázis is alig fél percig tartott, de ez idő alatt néhányan kihasználták, hogy kevesebb időt veszítettek a kerékcserével. Verstappen már ennek letelte után állt ki a bokszba, és a Piastri-Sainz-Norris trió mögé, a negyedik helyre tért vissza a kemény gumikon.

Norris nagyot nyert Sargeant kiesésével

Féltávnál aztán Kevin Magnussen és Logan Sargeant ütközött össze a látszólag a talán az utolsó futamát teljesítő amerikai hibája után (mégis Magnussent büntették meg), és éppen Piastri és Sainz kerékcseréjét követően beküldték a biztonsági autót. Ez pedig az addig még bokszkiállás nélkül álló Norrisnak, valamint Daniel Ricciardónak és Csou Kuan-jünek segített leginkább. A McLaren brit pilótája meg is őrizte a vezetést a saját bokszkiállása után is, mellette Pérez volt az, aki az élmezőnyből szintén a bokszban járt a biztonsági autós fázis során.

Ekkor tehát Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez, Cunoda, Hamilton, Russell és Ocon álltak a pontszerző helyeken.

Bernd Mayländer véletlenül nem Norris, hanem Verstappen elé jött ki a safety carral, így az SC-fázis a vártnál tovább tartott, amíg a mezőny rendben összeállt, de a 33. körben folytatódhatott a futam – az újraindítás után csak Cunoda és Hamilton között változott a sorrend.