Verstappen még sosem tett olyat, mint a Miami Nagydíj időmérőjén

A 2024-es F1-szezon második sprinthétvégéjén, a Miami Nagydíj időmérő edzésének 18 perces első szakaszában eleinte csak óvatosan kísérleteztek a pilóták, tesztelték a meleg floridai körülményeket, így noha több látványos feltartást is hozott a Q1, fokozatosan javultak a köridők. A nyitóetapot végül Max Verstappen nyerte, Fernando Alonso pedig 15.-ként jutott tovább, egyetlen századdal megelőzve Valtteri Bottast. A finn mellett a hétvégén eddig remeklő Daniel Ricciardo sem jutott be a Q2-be (így a Kínai Nagydíjról hozott 3 helyes rajtbüntetése miatt csak a mezőny végéről indulhat majd a futamon), továbbá Logan Sargeant, Kevin Magnussen és Csou Kuan-jü is búcsúzott.

A Sauberek nem zárták jól az F1-es Miami Nagydíj időmérőjét

Fotó: Giorgio Viera / POOL / AFP

A 15 perces második etap elején a két Ferrari és a két McLaren is megelőzte Verstappent, de úgy, hogy a két Red Bull ekkor még használt abroncsokon próbálkozott. A két Aston Martin mellett Lewis Hamilton, Alexander Albon és Esteban Ocon állt kieső helyen az utolsó Q2-es körök előtt. Közülük végül csak Hamilton javított eleget, a "helyén" Pierre Gasly búcsúzott a harmadik szakasz előtt. A 11.-ként záró Stroll továbbjutása 22 ezreden múlott.

Ez történt a Forma-1-es Miami Nagydíj időmérő edzésének utolsó szakaszában

A 12 perces Q3 elején Lando Norris McLarenje meglepő módon lágy helyett közepes keverékű gumikkal hajtott ki a bokszból. Az első körök után ezzel a hatodik helyen állt a brit pilóta, előtte Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri és Sergio Pérez volt a sorrend. Az utolsó gyors körökre a két Mercedes is átváltott közepes gumikra, és

noha Verstappen nem tudott javítani az 1:27,241-es idején, a többiek is belehibáztak a köreikbe vagy nem javítottak eleget, így a hollandé lett a pole.

Mögötte Leclerc, Sainz, Pérez, Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Hülkenberg és Cunoda végzett.

Max Verstappen sorozatban az egyéni rekordot jelentő hetedik rajtelsőségét szerezte, egyben először indulhat Floridában a pole pozícióból. A Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje az 57 körös futammal magyar idő szerint vasárnap 22 órától zárul.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

Kapcsolódó cikkek