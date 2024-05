Egyre inkább úgy tűnik, rátalált a szerelem Lando Norrisra.

Lando Norris fürdik a boldogságban

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Nem elég a szupermodell Lando Norrisnak?

A Miamiban élete első Forma-1-es futamgyőzelmét megszerző

McLaren-pilóta Margarida Corceiro portugál modellel és színésznővel flörtöl, bár kettejükről nem túl sok közös fotó jelenik meg

- írja a Bors.

A hölgy amúgy bukik a sportolókra; miután tavaly szakított a Chelsea korábbi futballista-sztárjával, Joao Felix-szel, májusban ott üldögélt a 24 éves F1-s pilóta Fiat Jolly-jában - számolt be a Daily Mail.

A románcukról szóló pletykálkodások során Norris bevallotta, korábban sose volt barátnője. Igen ám, de a Sky Sports adásában egy hazugságvizsgálóra csatlakoztatták. Ezt a kérdést tették fel neki: van-e más barátnője jelenlegi kedvesén kívül? Norris elmosolyodott, és nemmel válaszolt.

Ezután ezt kérdezte beszélgető partnere: "Sok barátnőd van?” A válasz ekkor már - ideges nevetés közepette - „igen” volt…

Nem is csoda, hogy Lando Norris neheten bír magával: híres, gazdag, ráadásul ráaggatták az F1 szépfiúja szerepet is, így a csajozással minden bizonnyal "nem akad gondja". Még akkor is nagy lehet a kísértés, ha most olyan szupermodell van mellette, mint Margarida Corceiro.

Közben pénteken kezdődik a Forma-1-es imolai versenyhétvége, ahol a harminc éve ezen a pályán elhunyt legendás Ayrton Sennára emlékeznek a pilóták. A megemlékezést a négyszeres világbajnok, a 2022-es idény után visszavonult német Sebastian Vettel szervezi, az ő vezetésével sétálnak végig csütörtökön a versenyzők a Dino Ferrariról elnevezett aszfaltcsíkon, és megállnak a Tamburello-kanyarnál, ahol a brazil klasszis életét vesztette.

Hirdetés: Regisztrálj most a megújult TippmixPro-ra és használd egyedi bónuszkódodat, hogy tiéd lehessen a 100%-os feltöltési bónusz akár 30.000 Ft-ig! Bónuszkód: MW30