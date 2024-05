A holland világbajnok a imola futamot mindössze hét tized másodperccel nyerte meg a McLaren pilótája, Lando Norris előtt. Nem mellesleg a brit versenyző május első hétvégéjén Miamiban megnyerte élete első futamát, így a tendencia azt mutatja, hogy az idei szezonban komolyan kell számolni a McLarennel.

Lando Norris lehet Verstappen legnagyobb riválisa?

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

A McLaren célja imolában is a futamgyőzelem volt, mivel a hónap elején jelentős frissítőcsomagot alkalmazott be Lando Norris autóján, ami aztán meg is hozta a sikert Miamiban. A wokingi alakulatnak sikerült átmenteni versenyképes formáját Imolára, Verstappen azonban nem aggódik, tiszta lappal várja a következő versenyt.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent a McLaren formajavulása Monacóra nézve, a következőket mondta:

Semmit, mert Monaco megint teljesen más lesz. De persze láthatjuk, hogy most már nagyon közel vannak.

Úgy érzem, a közepes keverékű gumikon kicsit nagyobb tempót tudtam autózni, de aztán a kemény keverékű gumikon már nem volt meg ez a tempó. A nap végén aztán úgy haladtunk át a célvonalon, ahogy majdnem elkezdtük a versenyt. Hihetetlenül szoros volt” – mondta a háromszoros világbajnok, aki megjegyezte, hogy Monacóban mindig nagyon hektikus versenyezni.

Az egész kvalifikációt úgy kell végigvinni, hogy ott összejöjjön egy kör, úgy hogy a gumik is jól működjenek, amikor számít. Ez mindig nagyon trükkös. Monaco ebben az értelemben nagyon különleges

- tette hozzá Max Verstappen.

Verstappen egyelőre nem aggódik Norris miatt

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Norris Miamiban szerezte meg pályafutása első győzelmét, ráadásul a legutóbbi három futamon három dobogós helyezést ért el. A brit azonban azt is elismerte, hogy a remek formája nem sokat jelent a kihívásokkal teli monacói pályán.

Az egy annyira más pálya, szóval nem számít. Persze a csapat számára nagyon jó, hogy jönnek az eredmények. Ez jókora adag önbizalmat ad nekünk. Jó úton haladunk. A Ferrarik és Red Bullok ellen harcolunk, ez az elvárás most

– mondta Norris, aki megjegyezte, hogy ha a másodiknál rosszabbak lettek volna, akkor csalódást jelentett volna a McLarennek.

„Ugyanezt szeretnénk újra megcsinálni, de ez egy teljesen más pálya. Meg kell néznünk, hogy pénteken, hogy állunk, és akkor újra rátérhetünk” – tette hozzá a brit pilóta, aki a 101 megszerzett pontjával a negyedik helyen áll a vb-pontversenyben, 60 ponttal lemaradva a listavezető Verstappen mögött.