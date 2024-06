Hervé Lecerc 2017-ben halt meg hosszú betegség után, amikor még nem volt biztos, hogy Charles indulhat a Forma-1-ben. A Ferrari utánpótlásában szereplő fiatal versenyző megnyerte a GP3 és a GP2 bajnoki címé is, de nem volt biztos, hogy indulhat a Forma-1-ben.

Hervé Leclerc 54 éves vot, amikor meghalt, a fia pedig azt mondta neki pár nappal a halála előtt, hogy a következő szezonban a Forma-1-ben szerepelhet, ami egy hónappal később vált valósággá, ugyanis akkor írta alá a szerződését a Sauber csapatához, majd a következő évben már a Scuderia Ferrari alkalmazta, de ezt az apja már nem élhette meg.

Charles Leclerc sokáig küzdött a lelkiismeretével

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

Leclerc legutóbb megnyerte a Monacói Nagydíjat, ami után természetesen elérzékenyült, hiszen az apjával mindketten arról álmodoztak, hogy egyszer majd megnyeri a hazai versenyét.

"Azt hiszem, elmondhatatlanul büszke lenne rám" - mondta Leclerc az On Purpose podcast műsorában. "Mivel egy évvel azelőtt meghalt, hogy a Forma-1-be kerültem volna, nagyon nehéz volt, mert a végső cél az volt a családunk számára, hogy aláírhassak valamelyik F1-es csapathoz. Mindenki szeretne eljutni a Forma-1-ig, aki elkezd versenyezni, de nekem hazudom kellett, és két nappal a halála előtt azt mondtam neki, hogy aláírtam a Forma-1-es szerződésemet. Jól alakultak a dolgok, szinte biztos voltam benne, hogy meg fog történni a dolog, de azt is tudtam, hogy csak napjai vannak hátra. Emlékszem, aznap edte elmondtam az anyukámnak is a dolgot, de ő nagyon mérges lett, azt mondta, nem kellett volna hazudnom az apámnak. Szerencsére egy hónappal később aláírtam a szerződésem, akkor már nem volt velünk, de megbékéltem magammal, mert úgy éreztem, hogy nem is hazudtam. Az igazat mondtam neki, elrendeztem a dolgokat, minden rendben volt" - mondta Leclerc, aki hozzátette, nehezen élte volna meg, ha nem így történtek volna a dolgok.

"Sok mindent feláldozott értem. Én nem szeretem ezt mondani, mert én nem áldoztam fel semmit az életemben. Én mindig azt csináltam, amit akartam, ami a versenyzés volt. Nem voltam sokat otthon gyerekként, de a pályán lehettem, amit imádtam. Ő sok mindent feláldozott, mert a motorsport drága dolog, félre kellett tennie, és nem ehetett túl sokat az anyukámmal, mert mindig velem volt e versenyeken. Sokkal több áldozatot hozott, mint én" - mondta Leclerc.