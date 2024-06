Az időjárás nagyban befolyásolta az első és a második gyakorlást is, ám az F1-es Kanadai Nagydíj harmadik szabadedzése nem esőben kezdődött el. A csapatok számára azonban ezúttal éppen az kedvezhetett volna, ha megérkezik a csapadék, hiszen az időmérőre és a versenyre is esőzést jósolnak Montréalban. Ennek ellenére a pilóták kihasználták a száraz körülményeket, és már az első percekben mindenki a pályára hajtott, többségében közepes keverékű gumikon. Ám alig telt el öt perc, és a már az első szabadedzésen is balesetet szenvedő Csou Kuan-jü ismét falnak csapta az autóját, ezúttal az egyes kanyar kijáratánál csúszott meg a Sauberjével, így rövid időre piros zászlóval megszakították a szabadedzést.

Csou Kuan-jü számára nem alakultak jól az F1-es Kanadai Nagydíj szabadedzései

Fotó: Philip FONG / AFP

Az újraindítás után ismét megrohamozta a pályát a mezőny, a pénteken problémákkal küzdő Max Verstappen úgy is az élre állt, hogy panaszkodott az autója kormányzására. Többen is csúszkáltak, Valtteri Bottas és Alexander Albon is közel járt az autója összetöréséhez, de végül újabb balesetre és edzésmegszakításra nem került sor.

Lewis Hamilton nyerte az F1-es Kanadai Nagydíj első szabadedzését

Fél óra után az addig kemény gumikon próbálkozó Fernando Alonso 1:14,445-ös idővel vezetett, amikor szinte mindenki visszatért a bokszutcába, hogy módosítsák a beállításokat és lecseréljék az addigi abroncsokat, leginkább lágyakra, amelynek köszönhetően fokozatosan javultak az időeredmények. A Haas, az Alpine, az Aston Martin és a Red Bull várt ki a legtovább a lágyakra váltással, de néhány perccel a vége előtt ők is megérkeztek a pályára – ekkor Lewis Hamilton volt az élen 1:13,464-es idővel. Ám végül Verstappen és George Russell előtt

Hamilton maradt az élen, miután a Mercedes brit pilótája 1:12,549-re javított. A két Ferrari viszont csak a 10. és a 12. helyen zárt.

Lewis Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést Kanadában

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Csou kivételével mindenki legalább 22 kört tett meg, ugyanakkor miután a kvalifikáción nagy valószínűséggel megérkezik az eső a Notre-Dame-szigetre, és a versenyre is 50 százalék feletti a csapadék esélye, ezért

elképzelhető, hogy kis túlzással haszontalan volt a harmadik szabadedzés a pilóták számára tapasztalatszerzés szempontjából.

A Forma-1 Kanadai Nagydíjának hétvégéje szombaton magyar idő szerint 22 órától az időmérő edzéssel folytatódik, míg a 70 körös futamra vasárnap 20 órától kerül majd sor.