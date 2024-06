Az időjárás által nagyban befolyásolt első szabadedzés után sem mentek el az esőfelhők Montréal fölül, és az F1-es Kanadai Nagydíj második gyakorlása is esőben kezdődött el. Ugyanakkor a csapadék nem volt olyan intenzív, hogy ne lehessen száraz pályás gumikon próbálkozni, így a pilóták többsége lágy keverékű gumikon próbálkozott, és az első negyedóra végére mindenki megmutatta magát a kanadai aszfaltcsíkon. Rengeteg csúszkálást láthatott a közönség, ám ez inkább csak a szigeten gyakori, és ezúttal is nagy számban megjelenő mormotákra jelentett veszélyt. A versenyzők közül igazán nagy gondba csak a ferraris Charles Leclerc keveredett, és ő is más miatt: a második szabadedzés elején vizsgálatot indítottak ellene, amiért nem megfelelő gumikon (száraz pályás abroncsok helyett engedély, azaz a pálya vizesnek nyilvánítása nélkül átmeneti esőgumikon) hajtott a pályára.

A ferraris Charles Leclerc szabálytalan gumikon hajtott a pályára az F1-es Kanadai Nagydíj második szabadedzésének elején

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Húsz perc után a két Aston Martin állt az élen, és csupán 16 pilótának volt mért ideje, ám eddigre az esőzés intenzitása csökkent, így egy ideig fokozatosan javultak a körülmények, és néhány garázsban a közepes abroncsok is előkerültek. Ám nem a címvédő Max Verstappen számára,

a Red Bull holland világbajnoka ugyanis mindössze négy kört teljesített, mielőtt végleg visszatért a bokszba.

A járművét a szerelők körbekerítették, majd gumikesztyűket és speciális felszerelést vettek fel, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal elektromos problémái voltak Verstappen autójának, amelyek miatt életveszélyes lett volna óvatlanul hozzáérni.

Fél óra elteltével megint jobban rákezdett az eső, és (nagyrészt emiatt) a teljes mezőny visszatért a bokszutcába. Ekkor Fernando Alonso 1:15,810-es idővel vezetett George Russell és Lance Stroll előtt. Majdnem 10 percig senki nem hajtott ki a garázsból, addig Verstappen autója volt a középpontban, amely javítását a Red Bull szerelői megpróbálták minél jobban kitakarni a kíváncsi szemek elől. Az utolsó húsz percben az első edzést kihagyó Esteban Ocon gurult a pályára, majd őt még néhányan (ekkor már intermediate gumikon) követték, így Lando Norris pályaelhagyását és Leclerc megforgását is megcsodálhatták a nézők. Az állás viszont már érthető módon – még ha a végére ismét száradni kezdett a pálya – nem változott, így

Alonso sikerével zárult a pénteki versenynap, míg a nyitányt megnyerő Norris utolsó helyen végzett.

Az F1 Kanadai Nagydíjának hétvégéjén szombaton magyar idő szerint 18:30-tól a harmadik szabadedzést, majd 22 órától az időmérőt rendezik meg, míg a 70 körös futamra vasárnap 20 órától kerül majd sor.