A 2024-es F1-szezon harmadik sprinthétvégéjén az Osztrák Nagydíj időmérő edzése azután kezdődhetett el, hogy korábban a szabadedzést, a sprintkvalifikációt és a sprintfutamot is Max Verstappen nyerte. A spielbergi időmérő 18 perces első szakaszában a Mercedesek kivételével mindenki hamar a pályára sietett, és az első mért körök után az első öt helyezettet mindössze négy század választotta el. Miután Lewis Hamilton és George Russell is körbeért, Russell 1:05,614-gyel állt az élen, a kieső helyeken pedig az Aston Martinok mellett egy-egy Sauber, Alpine és Williams voltak. Mire azonban az utolsó gyors köröket elkezdték a pilóták, Hamilton is bajban volt, így javítania kellett. Megtette, így végül a Sainz által 1:05,263-as idővel megnyert Q1-ből Albon, Stroll, Bottas, Sargeant és Csou búcsúzott, de úgy, hogy Albon lemaradása is kevesebb, mint fél másodperc volt Sainz mögött.

Alexander Albon 473 ezredre volt az első helytől az F1-es Osztrák Nagydíj időmérőjének első szakaszában, de így sem jutott tovább

Fotó: NurPhoto via AFP / Andrea Diodato / NurPhoto

A negyedórás Q2 elején a Ferrarik és az Alpine-ok kezdték meg a körözést, majd a folytatásban Verstappen autózott 1:04,577-es időt, amit megközelíteni sem tudott senki. A holland aztán ezen további 108 ezredet javított, így 547 ezredes előnnyel nyerte a második szakaszt, ahonnan Ricciardo, Gasly, Magnussen, Cunoda és Alonso esett ki.

Max Verstappen nyerte az F1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzését

A 12 perces Q3 elején Verstappen 1:04,426-ra javított, így az első gyors körök után 361 ezreddel vezetett Norris, 528-cal Russell előtt. A hajrában aztán Verstappen további 112 ezredet faragott a vezető idején, és ugyan a többiek közül is sokan javítottak, ez bőven elég volt az első helyre. Mögötte Norris (404 ezredes lemaradással), Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Piastri, Pérez, Hülkenberg és Ocon lett a sorrend – Leclerc nagyot hibázott az utolsó körében, Piastri harmadik időt érő körét pedig utólag elvették pályaelhagyás miatt.

A karrierje 40. F1-es pole-ját szerző Max Verstappen rekordot jelentő ötödik alkalommal szerezte meg az első rajtkockát a Red Bull Ringen (ebből egyszer Stájer Nagydíj néven szereplő hétvégén tette), idén pedig három versenyhétvége után indulhat ismét az élről F1-es futamon. A Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén a 71 körös spielbergi versenyre vasárnap 15 órától kerül majd sor.