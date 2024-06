Csütörtökön Max Verstappen végleg bejelentette, hogy a következő idényben is a Red Bull pilótája lesz, eloszlatva ezzel minden kétséget. A holland versenyzőnek 2028-ig szóló szerződése van a csapattal, egyes sajtóhírek azonban arról számoltak be, hogy a Mercedeshez igazolhat, ő azonban most személyesen cáfolta mindezt.

„Hosszútávú szerződésem van és nagyon boldog vagyok itt. Ahogyan már korábban is mondtam, már most arra összpontosítunk, hogy minél jobb legyen a jövő évi autónk. Azt hiszem, elégszer mondtam már hol fogok jövőre vezetni" – mondta Verstappen.