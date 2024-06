Az Aston Martin Forma-1-es csapata és a LEGO Csoport kedden jelentette be, hogy megjelent az első készlet az AMR23-as kódjelű versenyautó kockákból megépíthető változatából, ami mellett piacra dobták még az F1 biztonsági autójának, az Aston Martin Vantage-nak az összerakható mását is. A dán játékgyártó meglepő részletességgel modellezte le a brit istálló versenyautóját, amely a fejvédő bukókeret mellett a hátsó szárnyat és a szponzorlogókat is tartalmazza, de a készlethez természetesen még egy autóversenyző minifigura is jár.

Az 564 darabos építőkészlet összeszerelése után egy több mint 4 cm magas, 19 cm hosszú és 7 cm széles autót kapnak azok a rajongók, akik 49,99 euróért, vagyis mintegy 20 ezer forintért megvásárolják majd a silverstone-i istálló autójának miniváltozatát.

"Örömmel tölt el ez az együttműködés a LEGO Csoporttal, amely során az Aston Martin Aramco és az Aston Martin Lagonda márkákat egy csomagban hozhatjuk össze. A készletben minden modell a híres brit versenyzöld színeinket viseli, és alig várjuk, hogy a rajongók megszerezhessék ezeket a gyűjteményükbe” — fogalmazott Matthew Chapman, az Aston Martin licenc- és áruforgalmi igazgatója

Fernando Alonso, az Aston Martin Forma-1-es csapatának spanyol pilótája

Fotó: NurPhoto via AFP

Az Aston Martin hatalmas rajongójaként nőttem fel, így a velük való együttműködéssel gyerekkori álmom vált valóra”

– mondta Dan Squirrell, a LEGO Csoport tervezője.

Az Aston Martin a közösségi oldalán közzétett rövid, vicces videóval mutatta be az új terméket, amiben a kétszeres világbajnok Fernando Alonso főszerepet kapott. A videóban a spanyol pilóta azért késik egy megbeszélésről, mert a saját F1-es Aston Martinját próbálja összerakni, éppúgy, ahogy a brit csapat garázsában mindenki.

