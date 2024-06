Newey aláírt a Ferrarihoz

A Business F1 magazin beszámolója szerint a Red Bull Forma-1-es csapatától 19 év után távozó Adrian Newey elfogadta a Ferrari ajánlatát, és már alá is írta a három évre szóló szerződését.

A brit mérnök 105 millió dolláros (38,5 milliárd forint) ajánlatra mondott igent, ami évi 35 millió dollárnak (nagyjából 12,8 milliárd forint) felel meg.

Adrian Newey három évre írt a Ferrarihoz

Fotó: NurPhoto via AFP

Emellett arról is írnak, hogy az üzlet nyélbe ütését egyelőre titokban tartják, egy ideig hivatalos bejelentés sem lesz erről, és Newey még a közeli barátainak is azt mondja, hogy még nem döntött a jövőjéről – számolt be róla a motorsport.com.

Az üzlet tető alá hozásáért pedig Newey üzleti menedzsere, a korábbi F1-es csapattulajdonos Eddie Jordan 5 millió dollárt fog kapni.

Adrian Newey májusban jelentette be, hogy 2025 elején távozik a címvédő Red Bull csapatától. A bejelentést követően az F1 egyik legsikeresebb tervezőjét szinte azonnal összeboronálták a Ferrarival, hiszen a legendás olasz istállónál korábban többször is megpróbálták már megszerezni a brit szakembert, de eddig sikertelenül. Newey így együtt dolgozhat a jövőben a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal, aki a szezon elején jelentette be, hogy szintén a maranellói csapathoz igazol az idei szezon végén.

A 65 éves szakember a Red Bullal nyolc egyéni és hét konstruktőri világbajnoki címet nyert, de már azelőtt is az egyik legfelkapottabb tervezőnek számított, hogy az osztrák istállóhoz igazolt volna, ugyanis korábban már öt világbajnoki címet ünnepelhetett a Williams csapatával, és egyszer a McLarennel is csúcsra ért.