A McLaren brit pilótája, Lando Norris szoros csatára számít Kanadában, ugyanakkor a hétvégi futam előtt leszögezte, hogy szerinte egy csapatnak minimális előnye van a Red Bull, McLren, Ferrari trióból, ugyanis az olaszoknak fekszik a legjobban a montreali pálya.

Fernando Alonso vizsgálja Norris McLarenjét

Fotó: Getty Images via AFP

"Ők az esélyesek, és mivel a kerékvetők itt különösen fontos szerepet játszanak, szerintem szoros futam lesz" — mondta Norris Montrealban a médiának, többek között a RacingNews365-nek. "Lehetetlen megmondani, hogy mi, a Ferrari, vagy a Red Bull lesz-e az élen, és ez izgalmas, mivel senki sem tudja igazán, és nagyon szoros lesz, akárcsak az elmúlt három vagy négy hét.

"De talán a Ferrari a favorit, mivel tisztességes végsebességgel rendelkeznek, és tudom, hogy panaszkodnak egy kicsit, de meg kellene próbálniuk egy kicsit kisebb hátsó szárnnyal dolgozniuk. Ha viszont a teljes autót nézzük, szerintem inkább ők azok, akiknek a legjobban fekszik ez a pálya — de majd kiderül."

Lando Norris szerint a Ferrari lesz a favorit Kanadában

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Norris kitért arra is, miért gondolja úgy, hogy a McLaren dobogó közelbe tud kerülni Montrealban – azon a pályán, amelyen legutóbb Lewis Hamilton tudott a McLarennel dobora állni, még a 2012-es győzelmével. Norris az esetleges esős időjárás miatt sem aggódik, szerinte vagy így, vagy úgy, de az élen fognak harcolni a hétvégén.

"A legutóbbi néhány hétben igazán jók voltunk minden körülmény közepette, szóval egyiket sem bánom. Azt gondolom, vannak erősségeink és gyengeségeink is száraz és vizes pályán is. Tudjuk, hogy nem a miénk a legjobb DRS, és itt elég hosszú egyenesek vannak, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy jó eséllyel veszíteni fogunk egy kis időt a Ferrarival és a Red Bull-lal szemben. De dolgozunk ezen is — próbálunk fejlesztésekkel előállni, és igyekszünk köridőt nyerni, valahányszor pályára gurulunk".