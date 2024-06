A Hungarian Motorsport Academy 16 éves versenyzője csaknem 40 fős mezőnyben versenyez a spanyol bajnokságban, ahol több mint 25 újonc - köztük Hideg Ádám - harcol a helyezésekért és a bajnoki pontokért. A kaposvári születésű pilóta a versenyek után elmondta, alapvetően tetszik neki a portimaói pálya, amelyen korábban még soha nem indult, így a mezőny túlnyomó részével szemben, akik már teszteltek itt korábban, hátrányban volt. A nehézségek ellenére Hideg Ádám 14., 18. és 23. lett a futamokon.

Hideg Ádám a műszaki gondok ellenére is remekül versenyzett

Fotó: Barbara Versteden / Hideg Ádám média

"Sajnos nem volt túl sok lehetőségem megszokni és megtanulni a pályát, mert a pénteki szabadedzésen jött az eső, illetve volt egy olyan technikai problémánk, ami miatt volt egy hosszabb kihagyásunk. Nem igazán találtuk a tempót, ezért eléggé hátra tudtuk csak kvalifikálni magunkat az időmérőn" - mondta a Forma-1-be vágyó magyar tehetség.

"A versenyeken tudtam néhány pozíciót előre jönni, de igazából ott sem volt jó a tempónk. Még az újraindításokból és a rajtokból jól el tudtam jönni, de ha két-három körnél több volt zöld zászlónál, akkor egyszerűen nem volt meg a tempó" - fejtette ki Hideg Ádám.

"Nyilvánvalóan segített volna egy tesztelési lehetőség, mert itt a szabadedzéseken nem tudtam gyakorolni, így az időmérőre úgy mentem be, hogy valójában nem is tudtam pontosan, hogyan kell itt a gumit bemelegíteni. Voltak más problémák is, és összességében biztosan jó lett volna, ha korábban tudok itt tesztelni, de ez a hétvége most nem csak ezen múlt.

A következő pályán, a Paul Ricardon tavaly kétszer is jártam, mentem rajta esőben és száraz körülmények között, ráadásul két márkájú gumival is. Vezetés szempontjából nagyon élvezetes pálya, bár a versenyek ott kevésbé izgalmasak" -

nyilatkozta a Hungarian Motorsport Academy utánpótlás-nevelési rendszer versenyzője.

Hideg Ádám az összetett 15. helyén áll

Fotó: Hideg Ádám média

Hideg Ádám így az első forduló után az összetett 15. helyén áll, az újoncok külön értékelésében pedig a 10. pozíciót foglalja el.

A spanyol bajnokság július 5. és 7. között a franciaországi Paul Ricard versenypályán folytatódik.

