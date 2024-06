A Ducati szerdán hozta nyilvánosságra a 31 éves spanyol motoros szerződtetését, és a bejelentés szerint a megállapodás két évre szól. Márquez az idén is Ducatival versenyez, de nem a gyári csapatnál. A spanyol klasszis érkezése azt is jelenti, hogy az olasz Enea Bastianini nem marad a Ducati alkalmazásában 2025-től. A 31 éves spanyol motorversenyző az eddigi hat vb-címét a MotoGP-ben a Hondával nyerte meg, majd a 2023-as szezon után távozott.

Márquez lesz Bagnaia csapattársa a gyári Ducatinál

Fotó: AFP

A Mercedes Forma-1-es csapatának brit pilótája, Lewis Hamilton dicsérte Márquezt, amiért a Ducati gyári csapatához igazolt, és egyben párhuzamot vont a saját csapatváltásával, ugyanis jövőre a brit már a Ferrari színeiben fog versenyezni. Hamilton Ferrarihoz való igazolásához hasonlóan Márquez csapatváltása is valósággal megrengette a motorsport világát.

Ez fantasztikus hír. Ő egy hihetetlen srác... Jó lesz látni Márquezt a Ducatiban, amely mindig is az egyik legjobb motorgyártó volt"

– mondta el véleményét a Mercedes pilótája a Kanadai Nagydíj előtt. "Szerintem egy sportoló, vagy egy pilóta szemszögéből ez talán hasonló, mint amikor valaki már hosszú-hosszú ideje dolgozik egy munkahelyen...néha kellenek a változások. Új környezet, új iroda, új emberek, akikkel együtt dolgozol és az új kihívások. Persze, vannak dolgok amikben nem vagy biztos, például hogyan fogsz beilleszkedni az új környezetbe. De szerintem ez izgalmas. És nagyszerű, amikor az ember meglépi ezt. Szóval nagyon várom már, hogy a Ducatinál lássam versenyezni".

Lewis Hamilton nagy rajongója a MotoGP-nek

Fotó: Getty Images via AFP

Hamiton izgatott a MotoGP jövője miatt

Régóta úgy tartják, hogy a Forma-1 és a MotoGP a motorsport csúcsa. Az év elején jelentették be, hogy a Liberty Media felvásárolta a MotoGP kereskedelmi jogait birtokló Dorna Sportsot, ezzel szélesítette az autó-motorsportos portfólióját, uyganis 2017 óta a Formula-1 is az ő tulajdonuk. A Liberty Media megítélése a rajongók körében ugyan megosztó,de az kétségtelen, hogy az irányításuk alatt az F1 óriási átalakuláson ment keresztül és minden korábbinál népszerűbb lett, ráadásul anyagilag is sokkal stabilabb lábakon áll, mint valaha. MotoGP-rajongóként Hamilton úgy gondolja, hogy az új tulajdonosok tovább növelhetik a motorsport királykategóriájának népszerűségét, és az F1 elmúlt évekbeli fejlődéséhez hasonlóan nagy változások várhatóak.