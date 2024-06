A Kanadai Nagydíj előtt senki nem tudhatta, mire lehet számítani, ugyanis az egész hétvége kaotikusan alakult. Az első szabadedzés előtt óriási eső zúdult a pályára, így az edzés első 23 percében egyetlen autó sem hajtott a pályára, igaz, nem is lehetett volna, a pályamunkások ugyanis a vizet takarították az aszfaltról. Viszont, akik kihajtottak, azok tíz percet sem tudtak körözni, ugyanis a Sauber pilótája, a kínai Csou Kuan-jü a falnak csapódott az autójával, ezért néhány percig piros zászlóval félbeszakították a tréninget. Az első csonka szabadedzést végül a McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte, Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol pilótája zárta másodikként, míg a másik Ferrarit vezető monacói Charles Leclerc lett a harmadik.

Verstappen és Norris harcára ezúttal is jó esély mutatkozott

Fotó: Getty Images via AFP

A második szabadedzést sem hétköznapi körülmények között rendezték. A gyakorlás első félórájában a pilóták még száraz gumikon száguldoztak, utána azonban komolyabb eső érkezett a montréali pálya fölé. A legjobb időt végül az Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso autózta, mögötte George Russell, a Mercedes brit pilótája zárt másodikként, míg a harmadik legjobb köridőt Alonso hazai pályán szereplő csapattársa, Lance Stroll teljesítette. Ráadásul az is bombameglepetés volt, hogy címvédő és a vb-pontversenyt most is vezető holland Max Verstappen Red Bullja elektromos hiba miatt csak 18. lett.

A harmadik szabadedzésen aztán a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. A Mercedes brit pilótája mögött a háromszoros világbajnok Max Verstappen autózta a második leggyorsabb kört, míg a harmadik a másik Mercedes-pilóta, George Russell lett.

Három szabadedzés, három különböző győztes, a java pedig csak ez után következett, ugyanis a szombati időmérő drámai eredménnyel zárult.

Az élen végül Russell zárt, aki ezredmásodpercre ugyanolyan időt autózott, mint a Verstappen, a szabályok értelmében viszont mivel ő hamarabb érte el a legjobb eredményt, megszerezte a pole-pozíciót. A 26 éves Russell karrierje során harmadszor nyert Forma-1-es időmérőt, a Mercedes pedig idén először szerezte meg a pole-t. Ezt megelőzően legutóbb tavaly a Magyar Nagydíjon Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a kvalifikációban.