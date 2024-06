A 22 éves új-zélandi pilóta tavaly robbant be, amikor a szeptemberi Holland Nagydíj második szabadedzésen az ausztrál Daniel Ricciardo a gumifalba csapódott és eltört a keze. Lawsonnak hirtelen kellett beugrania az AlphaTauriba, mégis kiemelkedően szerepelt, ráadásul a Szingapúri Nagydíjon a kilencedik helyen végzett, ezzel ő lett a csapat második pilótája, aki pontot szerzett a 2023-as szezonban.

Az új-zélandi Liam Lawsont hatalmas tehetségnek tartják

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Yomiuri

Az idény utolsó öt versenyére aztán Ricciardo visszatért és visszakapta az ülését az AlphaTaurinál, az új-zélandi pilóta pedig azóta is vár az újabb lehetőségre, de úgy tűnik, kezd elfogyni a türelme. Lawson jelenleg is a Red Bull kötelékében van, továbbra is tartalékpilóta az a testvércsapat AlphaTaurinál, de kijelentette, hogy ha nem kapja meg a lehetőséget, akkor szétnéz máshol is.

A Red Bullnál nemrég kijelentették, hogy "nagyon elégedettek" a Ricciardo és Cunoda Júki felállással, Lawson pedig erre azt reagálta, hogy nem fogja megvárni, amíg a Red Bull előlépteti.

Fogalmam sincs, mi lesz, minden változik, sok pilóta mozgásban van"

– mondta Lawson a Talksportnak.

„Jelenleg nem igazán tudom, hol nyúljak bele, de ez az, amiért minden nap dolgozom.

Szeretnék a Red Bull csapatával versenyezni az F1-ben. Jelenleg ők a legerősebb csapat, és már hatodik éve velük vagyok. Ha választhatnék, a Red Bullnál lennék. De akkor is a Forma-1 a célom, ha ott nincs hely. Bárhol szívesen versenyeznék”

– folytatta az új-zélandi pilóta.

Liam Lawson érkezését rengetegen várják a Forma-1-be

Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora

Jelenleg kilenc meg nem erősített hely van a 2025-ös F1-es rajtrácson, köztük kettő a Red Bull csapatánál. Lawson éppen ezért tudni akarja, hogy a Red Bull milyen tervei vannak a jövőre nézve.

"Mindig szóba kerül. A Forma-1-ben minden héten változik valami.

Mindig azon dolgozom, hogy kiderítsem, hol tartok a csapaton belül a jövőm szempontjából. Az biztos, hogy nem úgy akarok bekerülni a Forma-1-be, mert valaki megsérült. Úgy akarok bekerülni a Forma-1-be, hogy egy csapat engem akarjon teljes munkaidőben”

– tette hozzá Liam Lawson.