A Red Bull nemrég szerződést hosszabbított mexikói pilótájával, Sergio Pérezzel, aki idén is hatalmas lemaradásban van világbajnok csapattársához, Max Verstappenhez képest. A 34 éves versenyzőt a holland sztár is bírálta, most pedig a McLaren pilótája, Lando Norris illette kritikával.

Az F1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje során a két Red Bull teljesen eltérően szerepelt. Max Verstappen az időmérőn ezredre azonos időt autózott a pole pozícióból rajtoló George Russell-lel, majd a futamot is megnyerte, ezzel szemben Sergio Pérez csak szenvedett. A mexikói - akivel nemrég 2026-ig szerződést hosszabbítottak - a kvalifikáción már a Q1-ben búcsúzott, a versenyen pedig összetörte a kocsiját, így kiesett, ráadásul még meg is büntették. A Red Bull háromszoros világbajnoka egyértelműen fogalmazott meg nem túl hízelgő véleményt a csapattársáról, akivel kapcsolatban a McLaren versenyzője, a Montréalban második Lando Norris sem finomkodott. Sergio Pérez fényévekre van csapattársától, Max Verstappentől

Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images Lando Norris: A kettő jobb, mint az egy "Szerintem jelen pillanatban a Ferrari és köztünk van csata. Úgyhogy tovább fogjuk nyomni, és úgy vélem, jelenleg ez az egyik legnagyobb erősségünk. A McLarennél két versenyzőnk van, akik ott vannak az elejében és nem hibáznak, és gyakorlatilag mindent kihoznak az autóból hétvégéről hétvégére. Igen, ritkaságnak számít, hogy nincs sok ilyen csapat a mezőnyben" - fejtegette Norris, hogyan tudnák megelőzni a Red Bullt a konstruktőri vb-címért vívott harcban. Végső soron úgy gondolom, a kettő jobb lesz az egynél, mint Max esetében. Úgyhogy jó munkát végzünk, de tovább kell nyomnunk és megpróbálnunk további fejlesztéseket hozni. Mivel a Mercedes is csatlakozni látszik, így még nehezebb lesz olyan sok pontot szerezni, mint azt mi tettük" - idézte a motorsport.com a McLaren versenyzőjét, akinek a csapattársa, Oscar Piastri is rendre jól szerepel a versenyhétvégéken, míg Verstappen és Pérez teljesítménye között döbbenetes a különbség. Lando Norris (balra) szerint a konstruktőri vb-címért folyó harcban akár megelőzhetik a Red Bullt

Fotó: AFP (Photo by Greg Baker / AFP) A 2024-es Forma-1-es szezon június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal folytatódik. Kilenc versenyhétvége után a 194 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 131 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik. Kapcsolódó cikkek

