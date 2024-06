Egybehangzó olasz, francia és német lapértesülések szerint

már eldöntött tény, hogy a mezőny hátuljában erőlködő csapatnál tér vissza a 74 éves, híres-hírhedt egykori csapatfőnök.

Az idős playboy – Heidi Klum és Naomi Campbell szupermodellek egykori élettársa, jelenleg a nála 30 évvel fiatalabb Elisabetta Gregoraci férje és gyermekének apja – tapasztalataira elsősorban stratégiai és személyi döntésekben számítanak korábbi állomáshelyén, írja a Bors.

Flavio Briatore egyszer már csodát tett egy Schumacherrel az oldalán

Fotó: AFP

Az eurómilliomos olasz üzletember, a Benetton divatcég egykori tulajdonosa 1989-től 1997-ig volt a vállalata nevét viselő Forma-1-es csapat tulajdonosa. Az egész sportágat meghatározó lépése volt, amikor 1991-ben lecsapott a Jordan csapat 22 éves német tehetségére, és átcsábította a Benettonhoz,

ahol az ifjú Michael Schumacher kiteljesedhetett, és 1994-ben és 1995-ben is világbajnoki címet szerzett a csapattal.

A németek most arra számítanak, hogy Schumi fia, Mick Schumacher is új esélyt kap tőle az F1-versenyzésre. A 25 éves német pilóta két gyenge szezont versenyzett végig az F1-es Haas istállónál, majd tavaly már csak teszt- és tartalékversenyzőként jutott neki hely a Mercedesnél. Idén egy Alpine kötelékébe tartozó csapatban a hosszútávú autóversenyzés csúcskategóriájában (WEC) szerepel, de még nem adta föl a reményt, hogy újra rajthoz állhasson a Forma–1-ben. A családdal jó viszonyt ápoló Briatore talán a tehetségében és a neve erejében is bízva hozzásegítheti ehhez, írja a Bors.