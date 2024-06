Június utolsó napjaiban, egy sprintfutamos nagydíj formájában kerül sor a Red Bull hazai versenyhétvégéjére, a Forma-1-es Osztrák Nagydíjra. Max Verstappen az elmúlt 8, Red Bull Ringen megrendezett futamból 5 alkalommal is győzni tudott, és erre most is meglesz minden esélye. Ám rajta kívül édesapja, a korábban szintén az F1-ben versenyző Jos Verstappen is rajthoz áll Spielbergben, éppen egy Red Bull-lal, amire korábban még nem volt példa.

Jos Verstappen is beül egy Red Bullba a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

A Legendák parádéja elnevezésű eseményen Jos Verstappen a 2012-es RB8-as volánja mögé ül majd be, amellyel a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a harmadik vb-címét szerezte. Jos Verstappen mellett a világbajnok Emerson Fittipaldi is versenyez majd az 1972-es Lotusával, Johnny Herbert Elio de Angelis 1982-es Lotusát kormányozza, valamint Gerhard Berger körözését is figyelhetik majd a nézők, ahogy az osztrák expilóta Michael Schumacher 2002-es Ferrariját vezeti. A Motorsport hozzátette, hogy a Red Bull a legelső F1-es autóját, az RB1-et is előveszi, amelyben ezúttal David Coulthard ül majd.

A pályán pedig ugyan nem szerepel majd, de további két, legendás autó ki lesz még állítva a hétvége során a szurkolói zónában: Ronnie Peterson 1978-ban használt Lotusa, valamint Max Verstappen 2018-ban vezetett RB14-ese.

A 2024-es Forma-1-es szezon még a spielbergi nagydíj előtt jövő hét végén, június 21. és 23. között a Spanyol Nagydíjjal, az idény tizedik versenyhétvégéjével folytatódik. Az egyéni pontversenyt a címvédő Max Verstappen 56 pontos előnnyel vezeti a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc előtt.

