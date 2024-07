Az állásával játszott a McLaren két pilótája a Magyar Nagydíjon

A Magyar Nagydíj utolsó körei arról is maradnak emlékezetesek, hogy a csapat részéről arra kérték Lando Norrist, hogy adja át első helyét csapattársának, Oscar Piastrinak, aki így első futamgyőzelmét ünnepelhette. A csapatot vezető Andrea Stella elmondta, Lando Norris és Oscar Piastri is az állásával játszik, amennyiben nem tartja be a csapat utasításait.

A Hungaroringen a rajt után a második helyről induló Piastri megelőzte csapatársát és végig előtte haladt, de a második kerékcserénél Norrist előbb hívták ki, hogy a harmadik helyen álló Lewis Hamilton elé jöhessenek majd mindketten vissza, de közben Norris Piastri előtt maradt, ezért a csapat arra kérte a britet, hogy adja át az első helyét, de hosszas kérlelés után erre végül csak a 68. körben volt hajlandó a 70 körös futamon.

Végül boldogan pózolt a McLaren csapat a Hungaroringen

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

A drámai hangvételű üzenetek után Stella elmondta, minden futam előtt átbeszélik a csapat alapelveit. "Nagyon nehéz egy F1-es csapatot vezetni, ha csak olyan szabályokról beszélünk, hogy az élen haladónak van elsőbbsége a kiállásoknál. Ez további gondokhoz vezet, mert akkor minden versenyző már az első kanyarban az élre akar állni. Minden alkalommal átbeszéljük az alapelveket, ezek közül pedig a legfontosabb az, hogy az első a csapat érdeke, minden más csak ezután következik. Ha ezt az elvet nem tudod teljesíteni, akkor nincs helyed a McLaren csapatánál" - mondta Stella.

Max Verstappen ötödik helyen végzett, Norris hátránya 70 pontra csökkenhetett volna, de így 77 maradt. Stella annak ellenére nem haragszik, hogy Norris húzta a helyének átadását.

"Ismerem Landót, tudom, hogy kell kezelni egy versenyzőt, sokszor több oldalról kell elmagyarázni dolgokat, de Lando nemcsak jó versenyző, hanem igazi csapatjátékos is, ennek köszönhetően pedig a lehető legjobb döntést hozta. Nincs versenyző, aki boldogan adná át az első helyet egy futamon, de a futam előtt is tisztán elmondtuk, mire készülünk és bebizonyítottuk, hogy a McLaren egy igazi csapat. Ezek az értékek néha szemben állnak a versenyzői habitussal, de mindig a csapat érdeke marad az első" - mondta Stella.