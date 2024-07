A Q1-ben minden csapatnál esőt vártak, így hamar kijött mindenki a pályára, ezzel igazi versenyszituációt kialakítva.

Charles Leclerc indulhat az első helyről vasárnap

Fotó: AFP / Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc takes part in the qualifying session ahead of the Formula One Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps Circuit in Spa on July 27, 2024. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Folyamatos időjárásjelentés, elképesztő izgalmak az időmérőn

A pálya folyamatosan száradt és javult, így folyamatosan változott a helyzet az élmezőnyben, illetve senki nem érezhette magát biztonságban a hátsó régióban sem, egy kör alatt akár az élmezőnyig lehetett ugrani a nedves pályán.

Végül komoly meglepetés nélkül ért véget az első felvonás - illetve újabb eső nélkül -, Piastri volt az élen, Hülkenberg, Magnussen, Cunoda, Sargeant és Csou búcsúzott.

A Q2-ben is gyorsan mindenki próbált egy-két gyors kört menni, ugyanis továbbra is esőt jósoltak, ami meg is jött, még ha az elején csak inkább szemerkélt is, de jól láthatóan ismét jóval vizesebb lett a pálya. Egyre nehezebbé váltak a körülmények, de így is tudtak javítani a pilóták az utolsó percekben is. Sőt, a végére teljsen elállt az eső, így az óriási tűzijáték végén

Verstappen végzett ez élen, Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas és Stroll esett ki.

A Q3 is hatalmas izgalmakat hozott, a versenyzők más-más stratégiát választottak, így tudni lehetett, hogy a Red Bullokat maximum a Ferrarik foghatják meg. Ez nekik sem sikerült, ugyanis Max Verstappen zárt az élen, ám a tíz rajthelyes büntetése miatt Charles Leclercé lett a pole, míg mögül Sergio Pérez indulhat majd.

Max Verstappen még pénteken 10 helyes rajtbüntetést kapott, amiért motort cseréltek az autójában a Magyar Nagydíjat követően.

A 26 éves Verstappen pályafutása során 41. alkalommal futotta meg a legjobb köridőt időmérőn, Leclerc-nek pedig ez a 25. pole pozíciója. A 44 körös Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Spa-Francorchamps-ban.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Lando Norris (brit, McLaren)

3. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

6. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, RB)

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

8. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

9. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

10. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

Cunoda Juki (japán, RB)