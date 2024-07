Max Verstappen legutóbb Barcelonában nyert F1-es futamot, de így is 76 pontos előnnyel vezeti a vb-pontversenyt Lando Norris előtt. A holland sztár számára a Magyar Nagydíj rosszul sikerült, Lewis Hamiltonnal is összeütközött, a futam után pedig nagyon ideges volt és szinte mindenkit kiosztott. Mindemellett úgy tűnik, hogy a hétvégén sorra kerülő Belga Nagydíjon is lehetnek gondjai Verstappennek.

Verstappen bajba kerülhet Belgiumban

Fotó: Anadolu via AFP/Kurucz Árpád

A Red Bull háromszoros világbajnoka már négy belsőégésű motort (ICE), turbófeltöltőt, MGU-H és MGU-K egységet, valamint két vezérlőelektronikát és energiatárolót is elhasznált az idei szezonban.

Emiatt Verstappen egy új ICE-t kap, amelynek eredményeképpen a Belga Nagydíjon 10 hellyel hátrébbról indulhat, mint ahová az időmérő során kvalifikálni fog -

számolt be róla a motorsport.com.

Az F1-ben egyébként nem ritka jelenség, hogy a csapatok szándékos motorbüntetést vállaljanak be a Belga Nagydíjon, ugyanis Spában a versenypálya kialakítása miatt könnyebb előzni, így erős autóval rosszabb pozícióból is jelentősen előrébb lehet jutni. Verstappennek az utóbbi években jó emlékei vannak a belga versenyről, az utóbbi három idényben egyaránt futamgyőzelmet aratott.

A 2024-es Forma-1-es szezon július 26. és 28. között folytatódik a Spa-Francorchamps-i Belga Nagydíjjal. 13 futam után az egyéni vb-pontversenyben Max Verstappen 265 ponttal vezet a 189 pontos Lando Norris előtt, a harmadik helyen Charles Leclerc áll 162 egységgel. A konstruktőrök között a 389 pontos Red Bull áll az élen, a címvédőt 338 ponttal a McLaren, valamint 322 ponttal a Ferrari követi.

