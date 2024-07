A hétvégén immáron 39. alkalommal rendezik meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, ahová a korábbi 13-szoros futamgyőztes David Coulthard is ellátogatott, ugyanis televíziós szakértőként tevékenykedik a hétvégén. A Williams, a McLaren, és a Red Bull korábbi skót pilótája pályafutása során többször is rajthoz állt a Magyar Nagydíjon, összesen pedig ötször állhatott a dobogóra. A 2008-ban visszavonult Coulthard a Magyar Nemzetnek adott interjújában többek között beszélt a magyarországi élményeiről, és arról is, hogy mit vár a vasárnapi futamtól.

David Coulthard Mark Webber társaságában. A skót F1-es legenda a Channel 4 csatorna szakértőjeként van jelen a Hungaroringen

Fotó: NurPhoto via AFP

"Nincs kifejezetten egy kedvencem. Igen, néhányszor dobogóra állhattam itt, azokra a futamokra szívesen emlékszem. A Hungaroring egy olyan pálya, amit egész évben vársz.

Ez mindig egy kemény verseny volt, általában nagyon meleg van, így fizikailag is megterhelő. Mindig jó, amikor Budapestre látogatok. Nagyon szeretem ezt a várost, korábban volt szerencsém kicsit jobban is felfedezni, többször vettem részt városnéző túrán is.

Itt versenyezni az egyik legnagyobb kihívás a pilóták számára, bízom benne, hogy jó versenyt látunk majd vasárnap" - mondta a 2002-ben világbajnoki ezüstérmet szerző F1-es klasszis.

Bár az 53 éves legendás autóversenyző nem rajong túlzottan a fociért, a labdarúgó Európa-bajnokságot azért figyelemmel kísérte, ahol természetesen a magyarokkal azonos csoportban szereplő skót válogatott sikeréért szorított. Coulthard arra a kérdésre, miszerint haragszik-e a magyarokra azért, mert a válogatottunk legyőzte Skóciát a csoportkör harmadik fordulójában, így felelt:

"A sport sokkal többről szól, mint pusztán egy eredmény. Európai vagyok, egy folyamatosan mozgásban lévő, utazó európai polgár, sőt talán inkább világpolgár. Járom a világot, és mindenhol remek emberekkel találkozom, így van ez akkor is, amikor Magyarországra jövök" – mondta meglehetősen diplomatikusan a skót ex-pilóta.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

A 39. Formula–1-es Magyar Nagydíj szombaton 12.30-tól a harmadik szabadedzéssel, majd 16.00-tól az időmérővel folytatódik, a 70 körös versenyt vasárnap 15 órától rendezik.