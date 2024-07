Az ausztrál pilóta a 9. helyről rajtolt a vasárnapi futamon, majd csapata korán kihívta a bokszba, ez a döntés pedig nagyon nem nyerte el a tetszését. "Nagyon próbálok ráharapni a nyelvemre, de tudnotok kell, hogyan érzek az első kiállással kapcsolatban. Mindent ki fogunk elemezni, nem tudom, most mit mondjak" - mondta a futam után a 35 éves pilóta, akinek még nem dőlt el a jövője, és továbbra is harcolnia kell azért, hogy 2025-ben is legyen helye az F1-es mezőnyben.

Daniel Ricciardo elégedetlen volt az F1-es Magyar Nagydíj után

Fotó: NurPhoto via AFP

A Visa RB versenyzője szerint csapata rossz stratégiát választott, ráadásul még bocsánatot sem kért tőle. "Rendkívül csalódott vagyok. Amikor behívtak a bokszba, több autó mögött jöttem be, így ahelyett, hogy tiszta lett volna előttünk a pálya, DRS-vonatba kerültünk. Sok frusztráló versenyem volt már, de ez a lista elején van" - dühöngött az ausztrál, aki a 12. helyen zárta a futamot, így nem szerzett pontot.

Őszintén, ennél jobbra számítottam. A levezető körön arra vártam, hogy azt mondják, bocsi, elb.sztuk, de nem történt meg, emiatt pedig még mérgesebb vagyok

- tette hozzá idegesen Ricciardo, aki a szezon során 11 pontot szerzett, míg japán csapattársa, Cunoda Júki már kétszer annyi egységet gyűjtött az eddigi 13 futam alatt.

A 39. F1-es Magyar Nagydíj a McLaren kettős győzelmével zárult, a versenyt a karrierje első futamgyőzelmét arató Oscar Piastri nyerte csapattársa, Lando Norris előtt.

