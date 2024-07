A Red Bull mexikói pilótája már az előző szezonban sem tudta tartani a tempót a háromszoros világbajnok Max Verstappennel, és a 2024-es idényben is döbbenetes a kettejük közti különbség. Mindezek ellenére meglepő módon 2026-ig meghosszabbították a mexikói szerződését, ám a gyenge teljesítménye miatt felmerült, hogy már a Belga Nagydíj után megválnak tőle. Pérez Spában is csalódást okozott, és a saját csapatától is kritikát kapott, ám Helmut Marko állítása szerint egyelőre marad a címvédő istállónál.

Sergio Pérez egyelőre marad a Red Bullnál

Fotó: AFP (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Pérez marad, azt akarjuk, hogy visszataláljon a régi formájához. Ricciardo is marad, semmi sem változik. Viszont 2025-re megkeverjük a kártyákat" -

mondta az osztrák istálló tanácsadója, aki így Pérez mellett a Visa RB ausztrál pilótájának jövőjéről is megszólalt röviden.

Ricciardónak hullámzóan indult a 2024-es szezon, ahol néhány villanásnyi gyorsasága ellenére nehezen tudta fenntartani tartósan jó formáját. A 35 éves versenyző volt az egyik jelölt arra, hogy Pérez kirúgása esetén a Red Bullhoz kerüljön, de ugyanígy fennállt az esélye annak is, hogy akár azonnali hatállyal elküldjék, és Liam Lawsonra cseréljék, ha nem mutatkoznak nála a fejlődés jelei.

Egyelőre tehát Pérez és Ricciardo is marad a Red Bull kötelékében, de egyáltalán nincs biztonságban a jövőjük,

2025-ben már könnyen lehet, hogy egyikükre sem tartanak majd igényt Helmut Markóék.

