A Goodwood Festival of Speed egy évente, az angliai West Sussex-ben megrendezésre kerülő fesztiválja a motorsport különböző szakágainak, amelyen a különböző korszakok versenygépei vesznek részt. A járművek között hagyományosan Forma-1-es autók is szerepelnek, és ez idén sincsen másként: a mostani héten sorra kerülő eseményen a Red Bull is képviseli magát. Az autóban azonban nem egy korábbi F1-es pilóta ül, illetve ült, hiszen Sebastian Vettelt Christian Horner csapatfőnök helyettesíti a versenyen.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner vezette az RB8-ast Goodwoodban

Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

A Red Bull-főnök Christian Horner 26 év után ült együléses versenyautóba

Christian Horner 1998-ig maga is versenyző volt, többek között a Formula 3000 sorozatban is indult, mielőtt befejezte a pályafutását. A brit aztán 2005-ben került be a Forma-1-be, azóta pedig megszakítás nélkül ő irányítja a Red Bull istállóját. Hornernek elmondása szerint mostanáig egyszer sem kellett vezetnie a csapata autóját, Angliában azonban ő helyettesítette (és szükség esetén helyettesíti a folytatásban is) a Goodwood Festival of Speeden korábbi pilótáját, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt a német által 2012-ben használt RB8-asban.

„Mókás volt:

először vezettem Red Bullt, és először vezettem olyan autót, amelynek a kormányán kell kezelni a kuplungot, és két pedálja van.

Nagy megtiszteltetés és kiváltság volt vezetni egy ilyen csodálatos, világbajnokságot is nyert autót. Elképesztő, milyen gyors volt" – nyilatkozta pénteken az 50 éves brit szakember, aki elárulta, annyira élvezte a vezetést, hogy egy plusz kört is teljesített az előzetesen tervezetthez képest.

Horner hozzátette, Sebastian Vettel egy családi nyaraláson vesz részt, ezért biztatták arra a többiek, hogy ő helyettesítse a német expilótát. A Red Bull főnöke azt is elmondta, hogy legutóbb 1993-ban vezetett Forma-1-es autót (egy Lotust), együléses járműben pedig 1998 óta nem ült.

