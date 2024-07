Ahogy arról az Origo is beszámolt, szerda este elképesztő ítéletidő csapott le a hétvégi Forma-1 Magyar Nagydíj helyszínére, a Hungaroringre. A mogyoródi pálya több pontján is bokáig ért a víz, volt, ahol még annál is mélyebb volt. A sáros víz szinte folyóként hömpölygött a boxutcában, több garázs is beázott, különösen a McLaren járt rosszul, náluk okozta a legnagyobb kárt a brutális jégesővel kísért özönvíz.

Csütörtök délután az Origo a helyszínen vette szemügyre, mihez kezdtek a szervezők a szerdai vihar okozta károkkal. Ismerve a mogyoródi rendezők immár közel 40 éves profizmusát annyira nem volt meglepő, de mégis leesett az állunk, attól, amit a pályán találtunk. Egy-egy kisebb tócsától vagy sárfolttól eltekintve már nyoma sem volt a szerda este történteknek, a boxutcában és a paddockban is minden csillogott-villogott, ahogy azt a Forma-1 hétvégéin megszokhattuk.

A 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjat pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a Hungaroringen. A hétvége érdemi része pénteken kezdődik, amikor 13.30 és 17 órai kezdettel egy-egy szabadedzést rendeznek, és szombaton is lesz egy szabadedzés 12.30-tól. Az időmérőt szombaton 16 órától, míg a 39. Forma-1 Magyar Nagydí július 21-én vasárnap 15 órakor rajtol el.

Kapcsolódó cikkek: