McLaren fölény a hétvégén

Az már a magyar futam előtt látszódott, hogy közel sem olyan domináns a Red Bull, mint tavaly vagy az év első szakaszában volt, de a 26 éves, háromszoros világbajnok Max Verstappen rég volt ennyire bizonytalan: szabadedzésen és az időmérőn sem tudott az élen végezni a Magyar Nagydíj első két napján. A holland az első öt futamból négyet megnyert, de később nagyon feljött a Red Bullhoz és a Ferrari mögé a McLaren és a Mercedes is nyert két futamot az előző két versenyhétvégén.

Verstappen a harmadik helyről indulhat a Hungaroringen

Fotó: AFP/Martin Divisek

Rég volt ilyen izgalmas a világbajnoki verseny, ugyanis a 12 idei futamgyőzelmen hat különböző versenyző osztozott, Verstappen hét sikere mellett egyszer-egyszer Charles Leclerc és Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), valamint George Russell és a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Mercedes) nyert futamot.

Hatnál több különböző futamgyőztesre a 2012-es szezon óta nem volt példa, akkor nyolc pilóta nyert legalább egy viadalt az év során.

Jól mutatja, mennyire nem egyeduralkodó már a Red Bull, hogy Verstappen az idény első hét nagydíján megszerezte a pole-t, de azóta hatból csak egyszer indulhatott az élen. A Hungaroringen az első szabadedzést a Ferrari és Carlos Sainz nyerte meg, majd a másodikat és a harmadikat is Lando Norris a McLarennel, ahogy a brit nyerte meg az időmérőt is, csapattársa, Oscar Piastri előtt. Verstappen csak a harmadik lett a kvalifikáción, igaz, a négy század, amivel lemaradt, nem tűnik soknak, de mindenki tudja, hogy a Hungaroringen nagyon nehéz előzni, igaz, éppen a holland volt az, aki 2022-ben a tizedik helyről indulva nyert, de most nincs akkora fölénye, ami az autóját illeti.

Lando Norris és Oscar Piastri célja is győzelem a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Fotó: Anadolu via AFP

Csalódást kelt egyelőre a Mercedes, amelynek színeiben mindkét pilóta futamot nyert az elmúlt hetekben, de Lewis Hamilton annak ellenére, hogy két hete saját közönsége előtt Silverstone-ban megszerezte karrierje 104. futamgyőzelmét, de ezúttal csak az ötödik helyről rajtolhat a brit, aki Mogyoródon nyolcszor nyert már, kilencszer pedig az első helyről indulhatott. Nem járt ilyen jól csapattársa, George Russell, aki a Q1-et sem élte túl, ráadásul csapata biztosra akart menni, ezért kevés üzemanyagot tankolt az autójába, Russell pedig így nem tudott újabb gyors kört teljesíteni.

A 24 éves brit Lando Norris lett a futam legnagyobb esélyese azzal, hogy két szabadedzés mellett az időmérőt is megnyerte, ráadásul tavaly második volt a Hungaroringen.

Idén Miamiban karrierje első futamát nyerte, de hamarosan még több következhet. Mögüle indul majd a csapattársa, a 23 éves ausztrál Oscar Piastri, így nagyon fontos lesz, hogy a kt McLaren mag mögött tudja majd tartani Verstappent és a két fiatal akár taktikázni is tud majd a hollanddal szemben.