Daniel Ricciardo számára különleges a mostani hétvége, ugyanis a Visa CashApp RB Forma-1-es csapatának ausztrál pilótája éppen tíz évvel ezelőtt - még a Red Bull versenyzőjének - nyert a Hungaroringen, ami pályafutása második futamgyőzelme volt, Kanadában aratta az elsőt.

Daniel Ricciardónak emlékezetesre sikerült a 2014-es futamgyőzelme a Hungaroringen

Fotó: NurPhoto via AFP

"Még mindig sok mindenre emlékszem belőle. Az utolsó kanyaron úgy hajtottam át, hogy már ökölbe szorítottam a kezem, és úgy ünnepeltem a győzelmet, bár közben egy részem kicsit rosszul érezte magát emiatt, mert arra gondoltam: a motor még tönkremehet, szóval nem szabadna elbíznom magam. De igen,

azóta is élénken élnek bennem az emlékek, beleértve azt is, ahogy tizenkét órával később átöleltem a WC-t. Akkor már nem éreztem olyan jól magam, mert az éjjel túl sokat ittam.

Szóval nagyon érzelemdús nap volt. Minden évben, amikor idejövök, van az a „Te egyszer nyertél itt”-dolog, pedig ennek már tíz éve!" – mondta az ausztrál, aki még ma is szívesen emlékszik vissza a 2014-es futamgyőzelmére – emlékezett vissza Ricciardo a vad győzelmi ünneplésre a Motorsport-Totalnak adott interjújában.

Ricciardo állása is a tét a Magyar Nagydíjon

A 35 éves ausztrál pilóta jövője egyelőre bizonytalan, állítólag a Hungaroringen és a nyári szünet előtti utolsó futamon, a Belga nagydíjon az ülése megtartásáért kell küzdenie. Ricciardo 11 ponttal csak a 13. helyen áll az összetettben, míg előtte álló japán csapattársa, Cunoda Juki már 20 pontot gyűjtött - írja a Bors. Éppen ezért akárcsak Sergio Pérez helye a Red Bullnál, úgy Ricciardo állása is veszélyben van. Az ausztrál azonban nem aggódik a Magyar Nagydíj előtt.

Ricciardo éppen tíz évvel ezelőtt nyert a Forma-1-es Magyar Nagydíjon

Fotó: AFP

"Igazság szerint minden pilóta nyomás alatt van. Ilyen kemény a Forma-1 világa. A lényeg az, hogy ebben az évben egy kicsit fókuszban voltam, ahogy Sergio is. Csak annyira vagy jó, amennyire az utolsó versenyed volt. De egy jó hétvége még nem dönt semmiről, az csak átmeneti siker, mert gyorsan változhatnak a dolgok. Most van két versenyem, hogy szétrúgjak néhány hátsót, és momentán ebbe fektetem az energiámat" – mondta Ricciardo, akit a magyar versenypályán aratott sikere is motiválja a hétvégén.