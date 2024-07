A 22. körben Verstappent is kihívták kerékcserére, majd érkezett Sainz is, így Leclerc került az élre, mögötte pedig várakozott a két McLaren, hogy a Ferrari másik pilótáját is kihívják kerékcserére. Miután ez megtörtént, újra Piastri került az élre, őt Norris követte, a harmadik helyen azonban a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózott, aki július 7-én megnyerte Brit Nagydíjat.