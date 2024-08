2014 óta már több mint 100.000-en ajándékoztak élményt

Az Élménypláza 10 éve indult útjára, amikor már hazánkban is széles körben elterjedt a közösségi média oldalak és az okostelefonok használata. Az élménypláza.hu rendkívül rövid idő alatt népszerű lett, hiszen már a kezdetekben is rengeteg újdonságot tartogatott az élményajándékokat keresők számára. A meglepetések között gasztronómiával és masszázzsal, illetve sétarepüléssel és szimulátorokkal kapcsolatos ajándékok is széles választékban találhatók.

Az Élményvezetés 2018 óta várja a legendás autók szerelmeseit

Ha az ünnepelt csak egy kicsit is rajong a luxus- és versenyautók iránt, akkor egy tesztvezetéssel szerezhetünk óriási örömet számára. Legyen szó aszfaltszaggató Ferrarik, Lamborghini-k vagy éppen Lotusok kipróbálásáról, már 10-15 percnyi vezetés is felejthetetlen emlékeket nyújthat. Csupán az ideális autót és pályát kell kiválasztanunk, majd figyelni, ahogy ismerősünk gyermeki boldogsággal rója a köröket.

TIPP: Rally-fanatikusok számára a Subaru Impreza vagy az E36-os BMW vezetése arathat elsöprő sikert. Ezek a több száz lóerős szörnyetegek valódi rallycross pályákon tesztelhetők, így végre nemcsak a TV-n keresztül vagy a versenyszakaszok mellől csodálható meg a fület gyönyörködtető hangjuk és az ülésbe préselő, kolosszális erejük.

Miért az élmény jelenti a tökéletes ajándékot?

Az elmúlt években nagy valószínűséggel már minden ajándék ötletünket ellőttük – mindenkinek adtunk bögrét, vicces feliratos pólót és családi képkeretet, illetve illatszer csomagot is. Ezzel lényegében semmit nem kockáztattunk, hiszen ezekre a dolgokra “mindig szükség van.” Azonban ünnepeltként mi is valami személyesebbre, valami egyedibbre vágyunk. Szerencsére az élményajándékok pontosan erre a célra szolgálnak, hiszen így nem idejüket múló tárgyakkal, hanem szívet melengető emlékekkel gazdagodhat a másik.

Milyen meglepetéssel készüljünk?

Csak gondoljuk végig, hogy ismerősünk mivel tölti szívesen az idejét. Inkább a nyugisabb programokat kedveli? Ez esetben egy thai masszázs vagy wellness hétvége lehet a legkézenfekvőbb választás. Azonban ha a pörgősebb, akár extrém kikapcsolódási formákat részesíti előnyben, akkor a tandemugrás vagy a wakeboardozás hozhatja el az igazán adrenalindús élményeket.