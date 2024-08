Nem lett végzetes Norris hibája, ugyanis hiába ment el mellette az első kanyarban Verstappen, a brit végül megnyerte a futamot, ami neki a második volt pályafutása során. Norris nagyon magabiztos előnnyel nyerte végül a futamot, ami aggodalomra adhat okot a vetélytárs csapatoknál és Red Bullnál is elkezdhetnek aggódni, hiszen négy éve nem volt olyan, hogy Verstappen öt futamon át nyeretlen maradt volna.

Lando Norris végül megnyerte a Holland Nagydíjat

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Lando Norris a verseny után azt érzékeltette, hogy alapvető probléma van az autókkal, mai a rajtot illeti, de elmondása szerint tudják, mi lehet a megoldás.

Mindkét autó gyengén rajtolt

Lando Norris már régóta kritikusan szemléli a rajtjait, mi nem csoda, hiszen eddig soha nem tudta megőrizni az első helyét, amikor az élről rajtolhatott. Mivel Norris csapattársa, Oscar Piastri is rosszul rajtolt, könnyen lehet, hogy az autókkal volt gond.

„Tudjuk, mit kell tennünk, tudjuk, hogy mi szükséges a tökéletes rajthoz” – mondta Norris a futamot követően. „Itt apró határértékekről beszélünk, de mivel mindketten rosszul rajtoltunk, talán más probléma állhat a háttérben. Vagy valami nem úgy volt, ahogy kellett volna, vagy jobban elnéztünk valamit, mint mások” – mondta Norris, aki szerint a rajtokkal fejlődnie kell.

A 24 éves pilóta elismerte, hogy ezen a téren hiányosságai vannak csapattársához, Piastrihoz képest is.

„Oscar az egyik legjobb rajtoló a mezőnyben. Nem vagyok olyan jó, mint ő, de ott vagyok én is az élmezőnyben. Nem vagyok különösebben rossz ebben, de nem vagyok olyan jó, mint amire nyilvánvalóan szükségünk lenne. Ahogy a hétvége előtt is mondtam, egy kicsit több összhangot kell találnunk, de dolgoztunk rajta, és úgy érzem, hogy folyamatosan fejlődünk” – mondta a most már kétszeres futamgyőztes pilóta.