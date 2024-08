Az olasz versenyző vasárnap lett 18 éves és várhatóan a Ferrarihoz igazoló Lewis Hamilton helyére le is igazolja majd a Mercedes, de a fiatal tehetség most szerepel majd először F1-es edzésen. Miután a holland hétvégén először még feltételes módban beszélt Antonelli és a jelenlegi versenyző, George Russell párosáról Wolff, hétfőre kiderült, hogy Monzában debütálhat majd az olasz.

Andrea Kimi Antonelli hamarosn Forma-1-es versenyző lehet

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

„Az FP1-et Kimivel fogjuk teljesíteni Monzában, ami egy igazán érzelmes pillanat lesz, mert 11 éves kora óta követjük őt” - mondta a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff. „Egy kis gokartversenyző volt, amikor a Mercedes felszerelésében a garázsban lehetett, pénteken pedig láthatjuk őt Monzában a szurkolók előtt, amint egy versenyképes autóba ül, azt hiszem, ez olyasmi lesz, amire mindenki nagyon büszke lehet Olaszországban. Aztán majd onnan folytatjuk” – mondta Wolff.

Miután februárban bejelentették, hogy Hamilton a Ferrarihoz igazol, Antonelli neve is a hétszeres világbajnok lehetséges utódjai közé került. Antonelli nem kezdett jól az F2-ben, de a nyári szünet előtti hetekben két győzelmet is aratott és szóba került az is, hogy a Williamsnél köthet ki Logan Sargeant helyén, akár már idén is, de Wolff ezt nem szeretné. Wolff ehelyett a Mercdes tartalékversenyzője, Mick Schumacher mellett érvelt Sargeant helyettesítésére.