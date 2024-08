Augusztus 23-25. között a 36. Holland Nagydíjjal folytatódik a Forma-1 világbajnoki sorozata. A mezőny tagjai, ahogy eddig mindig ezúttal is Zandvoortban, a tengerhez és a tengerparti homokdűnékhez közel kell, hogy megküzdejenek egymással és az elemekkel.

A hazai szurkolók legnagyobb örömére az utolsó három zandvoorti futamot egyaránt Max Verstappen nyerte, aki mindhárom idény végén bezsebelte a világbajnoki címet is. A holland most is esélyes, de ezúttal már ott liheg a Red Bull nyakában a McLaren és a Ferrari is.

Fontos részlet, hogy kissé rendhagyó lesz a hétvége, ugyanis az európai futamokhoz képest minden szabadedzés és az időmérő is egy órával korábban fog kezdődni, maga futam viszont a megszokott délután 3 órás időpontban rajtol majd el.

A 36. Holland Nagydíj menetrendje ezek szerint:

Augusztus 23., péntek:

1. szabadedzés: 12.30-13.30

2. szabadedzés: 16.00-17.00

Augusztus 24., szombat:

3. szabadedzés: 11.30-12.30

időmérő: 15.00-16.00

Augusztus 25., vasárnap:

futam: 15.00 óra

