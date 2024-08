A 39. Forma-1-es Magyar Nagydíjat Oscar Piastri nyerte, ezzel a 23 éves versenyző pályafutása 35. F1-es futamán megszerezte első győzelmét. Az ausztrál pilóta a nyári szünetben felfedte, hogy törött bordával versenyzett a Hungaroringen, tehát közel sem volt tökéletes fizikai állapotban. A Holland Nagydíj sajtónapján a média munkatársai erről is kérdezték Piastrit, aki elmondta, mi okozhatta számára a bordatörést.

Egyszerűen csak a vezetés! Nyilván az idény elején készítjük el az ülést, és olykor kicsit elrontjuk. Néhány pálya nem fedi ezt fel, de azt hiszem, a Barcelona, Ausztria, Silverstone hármas eléggé kemény helyszínnek számít ehhez.

Úgyhogy igazából egy kis nyomáspontról volt szó, amely végül feladta. De most újra minden rendben van, és változtattunk az ülésen is, nagyjából azonnal kijavítottuk. Szóval visszatértünk a normál kerékvágásba" - mondta a McLaren pilótája, aki szerint már a Brit Nagydíj előtt eltört a bordája, így három versenyt is sérülten teljesített.

Oscar Piastri törött bordával versenyzett a Magyar Nagydíjon

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

Három, azt mondanám. De igen, határozottan valamikor Ausztria körül történt. Úgy gondolom, Barcelonában kicsit megzavartuk, aztán utána Ausztriával eléggé fájdalmas volt, szóval elég csúnya volt néhány napig.

De végrehajtottunk néhány változtatást, és már vezetés közben is javult a helyzet, szóval minden rendben" - idézte a formula.hu Piastrit, aki hozzátette, amint módosítottak az ülésen, máris javult az állapota és mérséklődtek a fájdalmai.

A Forma-1 világbajnoki sorozata ezen a hétvégén, augusztus 23-25. között a 36. Holland Nagydíjjal folytatódik.

