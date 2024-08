A portugál szupermodell, Kika Cerqueria Gomes a 2022-es F1-es szezon végén csavarta el a francia pilóta fejét, azóta egy párt alkotnak. A 21 éves szépség hamar a fotósok kedvenc alanya lett és modell létére szeret is a kamera előtt pózolni, ráadásul több portugál tévéműsorban is szerepelt már, csodás alakját pedig a közösségi médiában is szívesen mutogatja a rajongóknak.

Pierre Gasly jelenleg az Alpine pilótája, ám a 2024-es szezonban a francia csapat 14 futam után csak a 8. helyen áll a konstruktőrök között.

A 28 éves versenyző az egyéni pontversenyben a 15. pozíciót foglalja el, az idény során eddig 6 pontot gyűjtött.

Az Alpine pilótája, Pierre Gasly

Fotó: NurPhoto via AFP

Az Alpine-nál egyébként nagy átalakulás van folyamatban, Flavio Briatore érkezése után nem sokkal később Bruno Famin csapatfőnököt kirúgták, és Esteban Ocon sem lesz már jövőre a francia istálló pilótája. Ami Gasly-t illeti - aki korábban Max Verstappen csapattársa is volt a Red Bullnál - a barátnőjével együtt nagyon boldog lehet, mert az Alpine nemrég hosszú távú szerződést kötött vele.