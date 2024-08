A Forma-1-es Magyar Nagydíj után még sokáig beszédtéma volt Max Verstappen teljesítménye és botrányos viselkedése, a háromszoros világbajnok a Hungaroringen rendezett futam végén még Lewis Hamiltonnal is összeütközött. A holland sztár idegesen vitatkozott a csapatával és gyakorlatilag mindenkinek nekiment, a taktikát, a versenybírókat és az ellenfeleit is élesen bírálta. Nemrég a Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan beszélt Verstappen rádiós kirohanásairól, majd az osztrák istálló tanácsadója, Helmut Marko is tisztázott egy fontos kérdést. Sokan annak tudták be a 26 éves pilóta gyengélkedését, hogy még éjszaka is szimulátorozott, és olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint a Red Bull eltiltotta Verstappent ettől a tevékenységtől.

Max Verstappen továbbra is éjszakázhat, Helmut Marko tagadta, hogy a Red Bull eltiltotta volna a hollandot

Fotó: AFP (Photo by CLAUDIA GRECO / POOL / AFP)

Nincs szó eltiltásról. De egy nagyon erős ajánlásról van szó. Teljesen más az alvási szokása, de az ilyen dolgokat, amik ellened lehetnek, meg kell akadályozni. Mindez azonban egy erős ajánlás volt" -

mondta Marko, aki azért láthatóan nincs teljesen elragadtatva Verstappen hobbijától.

A Forma-1 2024-es idénye a Holland Nagydíjjal folytatódik, amelyre augusztus 23. és 25. között kerül sor Zandvoortban. Az egyéni pontversenyben a címvédő Verstappen vezet, és egyelőre a konstruktőrök között is a Red Bull áll az élen.

