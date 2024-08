Bár a címvédő gárda az egyéniben 70, a csapatbajnokságban pedig 30 pontos előnnyel rendelkezik, az utóbbi időszak tendenciája alapján elmondható, hogy nagyon is veszélyben lehet az év végi sikerük, amennyiben nem tudnak javítani a helyzetükön.

Christian Horner is tudja, bajban van a Red Bull

A Red Bull öt futam óta nyeretlen, és Max Verstappentől kezdve Helmut Markón és Jos Verstappenen át mindenki arról beszél, hogy a csapat most már bajban van - írja a Motorsport.

Ez nem is annyira meglepő, mivel Lando Norris és a McLaren bizonyos szempontból megsemmisítő vereséget mért rájuk Zandvoortban.

Christian Horner azonban egyelőre nem pánikol, inkább a McLaren javulását dicsérte és keményebb munkára sarkallta csapatát.

„Ha a mostani teljesítményt nézzük, és ehhez hasonlóan alakulna a következő kilenc futam is, akkor valóban nagyon-nagyon nehéz lenne.

Idén ez azonban csak a negyedik alkalom, hogy Max pontelőnye csökkent a bajnokságban, és ez csak Lando második győzelme volt. Ettől persze még tudjuk, hogy teljesítményt kell találnunk. Eddig 78 pont volt az előnyünk, most pedig 70. Biztosítanunk kell, hogy növekedjen az előny, ne pedig folyamatosan csökkenjen. Nyilván egy ideje már előreléptek, és az autójuk, különösen Landóval, igazán lenyűgöző volt ezen a pályán. Most tehát meg kell értenünk, hol van a gond és meg kell azt oldanunk.”

Horner szerint a McLaren javulása és az ő formahanyatlásuk ékes példája annak, milyen gyorsan változhatnak a dolgok a Forma–1-ben.

„Ez is mutatja, hogy nagyon gyorsan mozog minden. Az elején még 20-25 másodpercekkel nyertünk, és Stefano [Domenicali] arra kért minket, hogy lassítsunk le. Nagyon hamar változhat a helyzet, ami azt is jelenti, hogy fordítva is gyorsan megtörténhet mindez.