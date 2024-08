A szerencsejátékkal kapcsolatos hirdetések nem számítanak ugyan tiltottnak Hollandiában, de a Stake-nek nincs hollandiai engedélye, így viszont már tiltott reklámnak minősül a cég neve - hívta fel a figyelmet a Vezess.

Nevet kell változtatnia a Stake F1 Team Kick Saubernek

A lap hozzátette, hogy mivel a szerencsejáték-hirdetések több, a naptárban szereplő országban is illegálisnak minősülnek, a csapat korábban többször is vevet kell változtatnia és Kick Sauber néven szerepelt – és fog most is.

Még egy ilyen alkalom lesz az évben, a Katari Nagydíj.