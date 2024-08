A nyári szünetet követően Zandvoortba érkezett a Forma-1 mezőnye, ahol nagyon szeles és kissé esős időjárás fogadta a pilótákat az F1-es Holland Nagydíj első szabadedzésén. A vizes pályán ezáltal még az esőgumikon is óvatosan próbálkoztak a versenyzők, az első tíz percben összesen hatan, de közülük sem teljesített senki mért kört. A mezőny nagy része az autójába sem ült be, Kevin Magnussen például a VIP-vendégeknek mutatta meg, hogy milyen gombok vannak a Haas kormányán. Csapattársa, Nico Hülkenberg eközben többször is a kavicságyban járt, amikor éppen nem a bokszutcában volt.

Hatalmas szélben rendezték meg az F1-es Holland Nagydíj első szabadedzését

Fotó: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP

Eső-, átmeneti és száraz pályás gumi is főszereplő volt az F1-es Holland Nagydíj első szabadedzésén

Az első mért kör a ferraris Charles Leclerc-é volt, aki 1:26 perces időt autózott szűk húsz perc elteltével, ekkorra összesen tízen mutatták meg magukat a döntött kanyarokat is tartalmazó pályán. Bő fél óra elteltével felszáradt annyira a pálya, hogy már az átmeneti esőgumikkal is próbálkoztak néhányan. Max Verstappen az első gyors körén még megpörgött, de nem tört össze az autó, így 1:21,300-as idővel az élre állt. A jósolt eső nem érkezett meg ismét, és a nap is kisütött, így aztán sorra jöttek a javítások.

Charles Leclerc sokáig az élen állt a zandvoorti nyitányon

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Sőt, 13 perccel a vége előtt kiürült a pálya, majd elkezdett megtelni száraz pályás (lágy) abroncsokon köröző autókkal. Lando Norris ezeken rögtön három másodpercet javított, majd folyamatosan változott a sorrend az élen, így lehetett látni, hogy a végeredményre az utolsó másodpercekig várni kell. Végül a McLaren brit pilótája 1:12,322 perces idővel zárt az első helyen, Max Verstappen és Lewis Hamilton előtt, de a két Ferrari például a végén közepes keverékű gumikon próbálkozott.

Az F1-es Holland Nagydíj hétvégéje pénteken 16 órától a második szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 11:30-tól a harmadik szabadedzést, 15 órától az időmérőt rendezik meg, míg a 72 körös zandvoorti futamra vasárnap 15 órától kerül majd sor.

Kapcsolódó cikkek